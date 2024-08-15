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Doktorlar mutlaka tüketilmeli dedi! Akciğerleri hem temizliyor hem de güçlendiriyor...

Çok yoğun bir şekilde maruz kalınan hava kirliliği, yanlış beslenme, alkol tüketimi ve tütün ürünleri kullanımı akciğer sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörler… Güçlü akciğerlere sahip olmak için bu saydığımız durumların yanı sıra akciğer sağlığını bozan çamaşır suyu vb. ürünlerin de kullanımı bırakmanız tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir akciğer için iyi beslenmek oldukça mühim. Peki hangi besinler akciğerleri temizleme görevini üstleniyor? İşte akciğerleri temizleyip yenilenmesine yardımcı olan besinler…

Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:46
Doktorlar mutlaka tüketilmeli dedi! Akciğerleri hem temizliyor hem de güçlendiriyor...

Akciğer sağlığını korumak için öncelikle tütün ve alkol kullanımından kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Hastalıklardan uzak, rahat bir şekilde nefes alıp vermek için akciğer sağlığınızı destekleyecek besinlerin de düzenli olarak tüketilmesi oldukça önemli.

Doktorlar mutlaka tüketilmeli dedi! Akciğerleri hem temizliyor hem de güçlendiriyor...

Akciğer sağlığını bozan durumlara baktığımızda tütün ve alkolün yanı sıra işlenmiş gıdalar, kimyasal içeren temizlik malzemeleri bu listeyi takip ediyor.

Doktorlar mutlaka tüketilmeli dedi! Akciğerleri hem temizliyor hem de güçlendiriyor...

AKCİĞERE ZARAR VEREN BESİNLER VE MADDELER

Tütün kullanımı: Akciğerlere zarar verdiği kanıtlanmış en tehlikeli maddelerin başında gelmektedir. Tütün ürünleri kullanımı kronik bronşite ve ısrarla kullanımı devam ettiğinde de KOAH hastalığına sebebiyet verebilir.

Doktorlar mutlaka tüketilmeli dedi! Akciğerleri hem temizliyor hem de güçlendiriyor...

Akciğerin düşmanı olarak nitelendirdiğimiz tütün ürünleri ve alkolden mutlaka uzak durmalısınız.

Doktorlar mutlaka tüketilmeli dedi! Akciğerleri hem temizliyor hem de güçlendiriyor...

Çamaşır suyu vb. temizlik ürünleri: Amerika'da 30 sene boyunca yürütülen araştırma sonucundai her hafta düzenli bir şekilde çamaşır suyu ve benzeri dezenfektanlar kullanımı KOAH hastalığı riskini yüzde 32 arttırdığını ortaya çıkardı.

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