Doktorlar mutlaka tüketilmeli dedi! Akciğerleri hem temizliyor hem de güçlendiriyor...

Çok yoğun bir şekilde maruz kalınan hava kirliliği, yanlış beslenme, alkol tüketimi ve tütün ürünleri kullanımı akciğer sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörler… Güçlü akciğerlere sahip olmak için bu saydığımız durumların yanı sıra akciğer sağlığını bozan çamaşır suyu vb. ürünlerin de kullanımı bırakmanız tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir akciğer için iyi beslenmek oldukça mühim. Peki hangi besinler akciğerleri temizleme görevini üstleniyor? İşte akciğerleri temizleyip yenilenmesine yardımcı olan besinler…