Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 mucizevi gıda...

Gıdalar içeriğinde bulunan vitamin ve mineral sayesinde sağlığımıza olumlu katkılarda bulunuyorlar. Geçiş mevsimlerinde ortaya çıkan hastalıklardan korunmak için birçok kişi besinlerden faydalanmaktadır. Doktorlar bile bu 13 gıdayı kendilerini kötü hissettiklerinde şifa kaynağı olarak görüyor. Peki hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İşte şifayı kaptığınız anda tüketmeniz gereken 13 mucizevi gıda...

Hasta olduğunuzda vücudunuz mikroplara karşı savaşmak için daha fazla kaloriye ihtiyaç duyar ve beslenme şekliniz en etkili silahlardan bir tanesi haline gelir. Doğru besinler bağışıklık sisteminizin ihtiyaç duyduğu desteği sağlarken aynı zamanda hastalığın rahatsız edici semptomlarının yok olmasına da yardımcı olur ve daha hızlı bir şekilde iyileşmenizi sağlayabilir.

Bağışıklık sistemimiz zayıfladığında ve hastalığa yakalandığımızda yardım almamız gereken 13 besin! Üstelik bu besinler hastalık durumlarında doktorların kendileri tarafından da tercih ediliyor.

SOĞAN Lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan antiviral ve antienflamatuar özelliklere sahip bir antioksidan olan kuersetini içeriyor. Bu özelliğinden ötürü de hasta olduğunuzda semptomların hafifletilmesinde ve vücuttaki iltihaplanmanın azaltılmasında etki gösteriyor.

SARIMSAK Bu güçlü besin soğuk algınlığıyla mücadelede yardımcı, ayrıca antibiyotik özelliği gösteren ve güçlü bir antioksidan olan allisin maddesini içeriyor. Advances in Therapy'de yayımlanan bir çalışmaya göre de sarımsak takviyesi alan kişilerin almayanlara kıyasla 4 ay boyunca daha az soğuk algınlığı yaşadığı ortaya kondu. Sarımsaktan maksimum şekilde fayda alabilmek ve bileşiği aktive edebilmek için kullanılabilir hale getirdikten sonra birkaç dakika bekletmelisiniz.