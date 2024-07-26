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Doktorların ağzına sürmediği o yiyecek! "20 yıl birden yaşlandırıyor, hücreleri yok ediyor..."

Erken yaşlanmanın birçok nedeni vardır. Bunlar arasında güneş maruz kalmak, yeterli cilt bakımı yapmamak, akneler, lekeler ve cilt kuruluğu yer alıyor. Bununla birlikte, beslenme sisteminizin aslında sizi olduğunuzdan yaşlı gösterecek en önemli bileşen olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:42
Doktorların ağzına sürmediği o yiyecek! 20 yıl birden yaşlandırıyor, hücreleri yok ediyor...

Aknelerin oluşmasını ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların daha erken yaşlarda ortaya çıkmasını hızlandıran yiyecekleri aslında sandığımızdan fazla tüketiyoruz. Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevresel faktörlerin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yemeklerin cildi nasıl etkilediği konusunda çok az insanın farkında olduğunu söylüyor.

Doktorların ağzına sürmediği o yiyecek! 20 yıl birden yaşlandırıyor, hücreleri yok ediyor...

Dr. Green, cilt sağlığı ile beslenme arasındaki ilişkiye yakından bakıldığında, bilinenin aksine daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler olduğunu söylüyor.

Doktorların ağzına sürmediği o yiyecek! 20 yıl birden yaşlandırıyor, hücreleri yok ediyor...

Kırışıklıklar, özellikle işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker ve kızarmış yiyecekler gibi besinler tarafından oluşturulur. Bu yiyeceklere elinizi bile sürmemek bu nedenle önem taşıyor.

Doktorların ağzına sürmediği o yiyecek! 20 yıl birden yaşlandırıyor, hücreleri yok ediyor...

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

İşlenmiş etin yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirten uzman dermatolog Dr. Yoram Harth, vücudun iltihaplanmasına neden olduğunu söylüyor.

Doktorların ağzına sürmediği o yiyecek! 20 yıl birden yaşlandırıyor, hücreleri yok ediyor...
Örneğin, patates ve sosisli bir tabak, yaşlanmanızın en büyük nedeni olabilir.
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