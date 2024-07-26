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Doktorların ağzına sürmediği o yiyecek! "20 yıl birden yaşlandırıyor, hücreleri yok ediyor..."
Doktorların ağzına sürmediği o yiyecek! "20 yıl birden yaşlandırıyor, hücreleri yok ediyor..."
Erken yaşlanmanın birçok nedeni vardır. Bunlar arasında güneş maruz kalmak, yeterli cilt bakımı yapmamak, akneler, lekeler ve cilt kuruluğu yer alıyor. Bununla birlikte, beslenme sisteminizin aslında sizi olduğunuzdan yaşlı gösterecek en önemli bileşen olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:42