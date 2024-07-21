Duş almak için en doğru zaman! Aksi halde bakterilere davetiye çıkarıyor…

Yapılan bazı anketlere göre, insanların yaklaşık yüzde 42'si uyandıktan sonra yıkanmayı ve yüzde 24'ünden çok daha azının ise uyku öncesi duş almayı tercih ettiği görülmüştür. Ancak bu durum sağlık açısından birçok kişinin risk altında olduğu gerçeğini gösteriyor. Çünkü işten ya da okuldan geldikten sonra cilde yapışan bakteri ve mikropları temizlememek sonrasında ciddi olumsuzluklara yol açabiliyor. Bu durumu önlemek için bir uzman uyku öncesi duş alınması gerektiğini ifade ederek havluyu koymanız gereken yer konusunda uyardı.