Duş almak için en doğru zaman! Aksi halde bakterilere davetiye çıkarıyor…
Birçoğumuzun duş alma konusunda belirli rutinleri olabilir. Özellikle uyumadan önce mi yoksa uyandıktan sonra mı duş alınmalı tartışması hakkında bir uzman, bu iki tür banyo alışkanlığından birinin E. Coli bakterisinin yayılmasını sağlayabileceğini söyledi. Bu bakteri, özellikle idrar yolu enfeksiyonun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. İşte uzmanına göre ne zaman banyo yapılmalı?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:35