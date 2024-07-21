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Duş almak için en doğru zaman! Aksi halde bakterilere davetiye çıkarıyor…

Birçoğumuzun duş alma konusunda belirli rutinleri olabilir. Özellikle uyumadan önce mi yoksa uyandıktan sonra mı duş alınmalı tartışması hakkında bir uzman, bu iki tür banyo alışkanlığından birinin E. Coli bakterisinin yayılmasını sağlayabileceğini söyledi. Bu bakteri, özellikle idrar yolu enfeksiyonun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. İşte uzmanına göre ne zaman banyo yapılmalı?

Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:35
Duş almak için en doğru zaman! Aksi halde bakterilere davetiye çıkarıyor…

Yapılan bazı anketlere göre, insanların yaklaşık yüzde 42'si uyandıktan sonra yıkanmayı ve yüzde 24'ünden çok daha azının ise uyku öncesi duş almayı tercih ettiği görülmüştür. Ancak bu durum sağlık açısından birçok kişinin risk altında olduğu gerçeğini gösteriyor. Çünkü işten ya da okuldan geldikten sonra cilde yapışan bakteri ve mikropları temizlememek sonrasında ciddi olumsuzluklara yol açabiliyor. Bu durumu önlemek için bir uzman uyku öncesi duş alınması gerektiğini ifade ederek havluyu koymanız gereken yer konusunda uyardı.

Duş almak için en doğru zaman! Aksi halde bakterilere davetiye çıkarıyor…

UYKU ÖNCESİ Mİ YOKSA UYANDIKTAN SONRA MI DUŞ ALINMALI?

Uzmanlara göre uyku öncesi duş almamak, tehlikeli bakteriler ile beraber uyumaya neden olabiliyor.

Duş almak için en doğru zaman! Aksi halde bakterilere davetiye çıkarıyor…

Duş almak için ertesi sabahı beklemek, gece boyunca vücudumuzda ter birikmesini ve bunun da bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortam oluşturulması anlamına gelir.

Duş almak için en doğru zaman! Aksi halde bakterilere davetiye çıkarıyor…

Yapılan bazı çalışmalar, bu gibi durumların ishal ve gıda zehirlenmesi gibi zatürre gibi birçok hastalığa neden olan E. Colin bakterisinin yataklarda yaşayabildiği ve bu yatak yüzeylerine aylarca kaldığı ortaya konulmuştur.

Duş almak için en doğru zaman! Aksi halde bakterilere davetiye çıkarıyor…

Bu yüzden yatak çarşaflarınızı sıklıklı değiştirmeniz önerilir. Eğer yatak çarşafları ne kadar uzun süre kalırsa risk de o kadar büyümüş olur.

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