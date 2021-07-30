Eksikliği beyin kanamasına neden oluyor! İşte o vitamin eksikliğini gideren gıdalar

Özellikle kemik sağlığı ve kalp sağlığı söz konusu olduğunda günlük K vitamini alımınıza dikkat etmeniz gerekiyor. K vitamini yağda çözünen bir vitamindir, yani onu emmek için bir yağ kaynağı ile tüketmeniz gerekir. Lahana, ıspanak ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli yiyeceklerde bulunur. K vitamini eksikliğinde diş etleri kanaması, ani beyin kanaması, sindirim sisteminde kanamalar gibi beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Beslenme uzmanı Melissa Groves'a göre, vücudunuzdaki çeşitli önemli işlevler için K vitamini açısından zengin besinlere ihtiyaç vardır. Groves, "Vücudunuz, kanın pıhtılaşması, kemik sağlığının korunması ve atardamarlarınız, böbrekleriniz gibi yumuşak dokularda kalsiyum birikiminin önlenmesi için önemli olan proteinleri yapmak için K vitamini kullanır" diyor.

Vücudunuzun normal çalışmasına yardımcı olmanın yanı sıra, K vitamini diyabet yönetimi için de yardımcı olabilir. New York City bölgesindeki Amy Gorin'e götr, "K vitamininin kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olması mümkündür, bu da diyabetli insanlar için yararlı olabilir" diyor. "Ancak, diyabetiniz varsa ve K vitamini takviyesi alıyorsanız, doktorunuzla konuşmalısınız, çünkü diyabet ilacınızın ayarlanması gerekebilir."

Önerilen günlük K vitamini değeri yetişkin erkekler için 120 mikrogram ve yetişkin kadınlar için 90 mikrogramdır. Burada, en düşük vitamin konsantrasyonundan en yüksek vitamin konsantrasyonuna doğru sıralanmış, 19 yaş üstü yetişkinler için günlük değer referansları ile K vitamini açısından zengin ilk 20 gıdayı bulacaksınız. Bu fikirlerle, günlük diyetinizdeki besini yeterince aldığınızdan emin olmanın yolunu bulabilirsiniz. DV: Günlük alınması gereken miktar