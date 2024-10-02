Elektronik sigara kabusu: Ciğerlerinden 2 litre siyah sıvı çekildi! Uzmanı anlattı: “Her nefes ölüme böyle sürüklüyor…”

Masum gibi lanse edilen bu içerikler ile ilgili olarak Kaba; "Bu aşamada neye "maruz kaldığımızı" bilmek çok önemli. Bu iki maddenin ısıyla birleşerek sürekli olarak solunması, sağlıksız bir durum. Bu iki içerik kendi başına "sağlıklı" gibi lanse edilse de ısıyla birleşerek solunması sağlıksızdır. Bu nedenle "bu içerikler sağlıklıdır" argümanına karşı bu durumun altının çizilmesi önemlidir" cümlelerini kullandı.