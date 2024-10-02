Elektronik sigara kabusu: Ciğerlerinden 2 litre siyah sıvı çekildi! Uzmanı anlattı: “Her nefes ölüme böyle sürüklüyor…”

32 yaşındaki Jordan Brielle, sigarayı bıraktıktan sonra başladığı elektronik sigaraya bağımlı hale geldi. Kasım 2023'te göğsünde hissettiği ağırlık, Mayıs 2024'te bayılmasına sebep oldu. Ağzından ve burnunda gelen siyah balgam sonucunda hastaneye kaldırılan kadının ciğerlerinden tam 2 litre "siyah sıvı" çekildi ve 11 gün boyunca yapay olarak komada tutulması gerekti. Peki bu dehşet veren hikayenin ardındaki elektronik sigara tehlikesi nasıl yayılıyor? Bu vakanın ardındaki gerçekleri ve çok daha fazlasını Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Erkan Kaba açıkladı. İşte ayrıntılar…