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Elektronik sigara kabusu: Ciğerlerinden 2 litre siyah sıvı çekildi! Uzmanı anlattı: “Her nefes ölüme böyle sürüklüyor…”

32 yaşındaki Jordan Brielle, sigarayı bıraktıktan sonra başladığı elektronik sigaraya bağımlı hale geldi. Kasım 2023'te göğsünde hissettiği ağırlık, Mayıs 2024'te bayılmasına sebep oldu. Ağzından ve burnunda gelen siyah balgam sonucunda hastaneye kaldırılan kadının ciğerlerinden tam 2 litre "siyah sıvı" çekildi ve 11 gün boyunca yapay olarak komada tutulması gerekti. Peki bu dehşet veren hikayenin ardındaki elektronik sigara tehlikesi nasıl yayılıyor? Bu vakanın ardındaki gerçekleri ve çok daha fazlasını Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Erkan Kaba açıkladı. İşte ayrıntılar…

AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 11:46
Elektronik sigara kabusu: Ciğerlerinden 2 litre siyah sıvı çekildi! Uzmanı anlattı: Her nefes ölüme böyle sürüklüyor…

Prof. Dr. Erkan Kaba, yaptığı açıklamalarda elektronik sigaranın ardında hala gizlenmiş olabilecek birçok tehlikeye değindi. Normal sigaradan daha zararsızmış gibi lanse edilen bu ürünlerin aslında yaşamı tehdit eden birçok etkiye sahip olduğuna dair önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

Elektronik sigara kabusu: Ciğerlerinden 2 litre siyah sıvı çekildi! Uzmanı anlattı: Her nefes ölüme böyle sürüklüyor…

"ELEKTRONİK SİGARA İÇERİĞİNDEKİ 'MASUM' ZEHİR"

Prof. Dr. Erkan Kaba bu ürünlerdeki içeriklere dair; "Elektronik sigaraların bütünüyle içeriğini bilmesek de sigara benzeri duman çıkartan propilen glikol ve gliserol karışımı bir içerik olduğunu biliyoruz. Isıyla buluştuğunda bunlar aerosol üretiyor ve sigara dumanını taklit ediyor" açıklamasında bulundu.

Elektronik sigara kabusu: Ciğerlerinden 2 litre siyah sıvı çekildi! Uzmanı anlattı: Her nefes ölüme böyle sürüklüyor…

Masum gibi lanse edilen bu içerikler ile ilgili olarak Kaba; "Bu aşamada neye "maruz kaldığımızı" bilmek çok önemli. Bu iki maddenin ısıyla birleşerek sürekli olarak solunması, sağlıksız bir durum. Bu iki içerik kendi başına "sağlıklı" gibi lanse edilse de ısıyla birleşerek solunması sağlıksızdır. Bu nedenle "bu içerikler sağlıklıdır" argümanına karşı bu durumun altının çizilmesi önemlidir" cümlelerini kullandı.

Elektronik sigara kabusu: Ciğerlerinden 2 litre siyah sıvı çekildi! Uzmanı anlattı: Her nefes ölüme böyle sürüklüyor…

"BİLDİKLERİMİZLE BİRLİKTE BİLMEDİKLERİMİZ DE TEHDİT"

"Üstelik elektronik sigaraların içeriğinde bu iki unsurun dışında ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz" diyen Prof. Dr. Erkan Kaba, "Bildiğimiz içeriğin kullanımı sağlıksızken, aynı zamanda bilmediğimiz bir içerik karışımının da zararına maruz kalıyoruz" diyerek tehlikenin düşünülenden çok daha fazla olduğunun altını çizdi.

Elektronik sigara kabusu: Ciğerlerinden 2 litre siyah sıvı çekildi! Uzmanı anlattı: Her nefes ölüme böyle sürüklüyor…

"HÜCRELERİ YOK EDİYOR"

Elektronik sigaranın bilimsel verilerine dair ise Kaba; "1560'lı yıllarda Fransa kralına ilk tütün ikram edildiğinden bu yana yaklaşık 450 yıl geçti. Bu nedenle tütün kullanımı ile ilgili yaklaşık 450 yıllık bir bilgi birikimimiz mevcut. Dolayısıyla bu sonuçları değerlendirebilecek kadar yeterli kanıta sahibiz. Fakat elektronik sigaranın kullanımı yeni olması sebebiyle sigara kullanımı kadar elimizde kanıt bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

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