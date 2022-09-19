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En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...
En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...
Uzun bir yaşamın yanı sıra sağlıklı bir hayata sahip olmak, herkesin ilk isteklerinden biri. Fakat bu noktada dikkat edilmesi ilk gereken nokta; beslenme sistemlerindeki değişiklik. Daha önce tüketmeyi denemediğiniz veya farkında olmadan yaşam sürenizi uzatacak bir besini geçtiğiniz bir besin olabilir. İşte bilim insanları, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının yoğunlukta olan bölgelere odaklandı ve bu insanların günlük yaşamlarında ne tükettikleri konusunda önemli veriler elde etti. İşte yaşamınızı uzatacak o besinler...
Giriş Tarihi: 19.09.2022 11:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 11:48