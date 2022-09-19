Roza Galeri Roza Sağlık En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...

En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...

Uzun bir yaşamın yanı sıra sağlıklı bir hayata sahip olmak, herkesin ilk isteklerinden biri. Fakat bu noktada dikkat edilmesi ilk gereken nokta; beslenme sistemlerindeki değişiklik. Daha önce tüketmeyi denemediğiniz veya farkında olmadan yaşam sürenizi uzatacak bir besini geçtiğiniz bir besin olabilir. İşte bilim insanları, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının yoğunlukta olan bölgelere odaklandı ve bu insanların günlük yaşamlarında ne tükettikleri konusunda önemli veriler elde etti. İşte yaşamınızı uzatacak o besinler...

Giriş Tarihi: 19.09.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 11:48
En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...

Dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" dünyanın 5 farklı bölgesi; en uzun yaşam süresine sahip insanlarının yaşadığı yerler olarak nitelendiriliyor. Yunanistan'da Ikaria Adası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası bu 5 bölgeyi oluşturuyor.

En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...

Bu bölgelere, insanların 10 kat daha fazla oranda 100 yaşına ulaştığı Mavi Bölgeler adı verildi. Bu alanlar oluşturulduktan sonra, uzun ömürlülüğü açıklayabilecek yaşam tarzı özelliklerini belirlemek için antropologlar, demograflar, epidemiyologlar ve araştırmacılardan oluşan bir ekip gönderdiler. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor.

En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...

En ağır öğünlerini sabah yerken en hafif öğünlerini akşam saatlerinde yedikleri tespit edilen bu bölge insanları, aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı kesiyorlar.

En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...

"Mavi Bölge" insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz.

En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...

Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA