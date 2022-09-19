En az 100 yaşını görüyorlar! Bilim uzun yaşamın sırrını buldu: Her gün bir tane...

Bu bölgelere, insanların 10 kat daha fazla oranda 100 yaşına ulaştığı Mavi Bölgeler adı verildi. Bu alanlar oluşturulduktan sonra, uzun ömürlülüğü açıklayabilecek yaşam tarzı özelliklerini belirlemek için antropologlar, demograflar, epidemiyologlar ve araştırmacılardan oluşan bir ekip gönderdiler. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor.