En etkili yöntemi veriyoruz! İşte bağışıklık sisteminizi güçlendiren sırlar

Bağışıklık sağlığınızı güçlendirmek istiyorsanız, vücudunuzun hastalıklarla savaşmasına nasıl yardımcı olabileceğinizi merak etmeniz gerekir. Beslenme sistemi her ne kadar bu konuda oldukça önemli olsa da yalnızca tükettiğiniz besinler değil günlük yaşam rutininiz de bağışıklığınız üzerinde kilit bir öneme sahip.
Bağışıklığınızı güçlendirmek, zormuş gibi gelse de aslında çeşitli diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirebilir ve zararlı patojenlerle veya hastalığa neden olan organizmalarla savaşmanıza yardımcı olabilir. İşte bağışıklığınızı doğal olarak güçlendirmek için 9 ipucu.
YETERLİ UYKU
Uyku ve bağışıklık yakından bağlantılıdır. Aslında, yetersiz veya kalitesiz uyku, hastalığa daha fazla yatkın olmakla sonuçlanır. 164 sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, her gece 6 saatten az uyuyanların, her gece 6 saat veya daha fazla uyuyanlardan daha fazla soğuk algınlığına yakalanma olasılığı daha yüksekti. Yeterli dinlenme, doğal bağışıklığınızı güçlendirebilir. Ayrıca, bağışıklık sisteminizin hastalıkla daha iyi savaşmasını sağlamak için hasta olduğunuzda daha fazla uyuyabilirsiniz.
Yetişkinler her gece 7 saat veya daha fazla uyumayı hedeflemeli, gençlerin 8-10 saate ve daha küçük çocuklara ve 14 saate kadar olan bebeklere ihtiyacı bulunuyor.
Uyumakta zorluk çekiyorsanız, telefonunuzdan, TV'nizden ve bilgisayarınızdan yayılan mavi ışık sirkadiyen ritminizi (günlük beden döngüsü) veya vücudunuzun doğal uyanıklık-uyku döngüsünü bozabileceğinden, yatmadan önce bir saat ekran süresini sınırlamayı deneyin.
Sağlıklı ipuçları arasında tamamen karanlık bir odada uyumak veya uyku maskesi kullanmak, her gece aynı saatte yatmak ve düzenli egzersiz yapmak yer alır.
STRES SEVİYENİZİ KONTROL EDİN
Stres ve kaygıyı azaltmak, bağışıklık sağlığının anahtarıdır. Uzun süreli stres, iltihaplanmayı ve ayrıca bağışıklık hücresi işlevindeki dengesizlikleri destekler. Özellikle uzun süreli psikolojik stres, çocuklarda bağışıklık tepkisini baskılayabilir.
Stresinizi yönetmenize yardımcı olabilecek aktiviteler arasında meditasyon, egzersiz, günlük tutmak, yoga ve diğer farkındalık uygulamaları yer alır. Ayrıca, sanal olarak veya yüz yüze lisanslı bir danışman veya terapist görmekten de yararlanabilirsiniz.
YETERLİ SU TÜKETİMİ
Yeterli su tüketimi tek başına sizi mikroplardan ve virüslerden korumaz, ancak dehidrasyonu (susuzluğu önlemek genel sağlığınız için önemlidir.
Susuzluk, baş ağrısına neden olabilir ve fiziksel performansınızı, odaklanmanızı, ruh halinizi, sindiriminizi, kalp ve böbrek fonksiyonunuzu engelleyebilir. Bu komplikasyonlar hastalığa yatkınlığınızı artırabilir.
Susuzluğu önlemek için, idrarınızı soluk sarı yapacak kadar günlük olarak yeterince sıvı içmelisiniz. Kalori, katkı maddesi ve şeker içermemesi de suyun en iyi taraflarından biridir. Çay ve meyve suyu da susuzluğunuz giderse de, yüksek şeker içerikleri nedeniyle meyve suyu ve şekerli çay alımınızı sınırlamak en iyisidir.
Genel bir kural olarak, susadığınızda içmeli ve artık susamadığınızda durmalısınız. Yoğun egzersiz yapıyorsanız, dışarıda çalışıyorsanız veya sıcak bir iklimde yaşıyorsanız daha fazla sıvıya ihtiyacınız olabilir.
Vücutları yeterince susuzluk sinyali vermediğinden, yaşlı yetişkinlerin içme dürtüsünü kaybetmeye başladığını belirtmek önemlidir. Yaşlı yetişkinlerin susamasalar bile düzenli olarak içmeleri gerekir.