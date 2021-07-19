En etkili yöntemi veriyoruz! İşte bağışıklık sisteminizi güçlendiren sırlar

Bağışıklığınızı güçlendirmek, zormuş gibi gelse de aslında çeşitli diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirebilir ve zararlı patojenlerle veya hastalığa neden olan organizmalarla savaşmanıza yardımcı olabilir. İşte bağışıklığınızı doğal olarak güçlendirmek için 9 ipucu.

YETERLİ UYKU

Uyku ve bağışıklık yakından bağlantılıdır. Aslında, yetersiz veya kalitesiz uyku, hastalığa daha fazla yatkın olmakla sonuçlanır. 164 sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, her gece 6 saatten az uyuyanların, her gece 6 saat veya daha fazla uyuyanlardan daha fazla soğuk algınlığına yakalanma olasılığı daha yüksekti. Yeterli dinlenme, doğal bağışıklığınızı güçlendirebilir. Ayrıca, bağışıklık sisteminizin hastalıkla daha iyi savaşmasını sağlamak için hasta olduğunuzda daha fazla uyuyabilirsiniz.

Yetişkinler her gece 7 saat veya daha fazla uyumayı hedeflemeli, gençlerin 8-10 saate ve daha küçük çocuklara ve 14 saate kadar olan bebeklere ihtiyacı bulunuyor.

Uyumakta zorluk çekiyorsanız, telefonunuzdan, TV'nizden ve bilgisayarınızdan yayılan mavi ışık sirkadiyen ritminizi (günlük beden döngüsü) veya vücudunuzun doğal uyanıklık-uyku döngüsünü bozabileceğinden, yatmadan önce bir saat ekran süresini sınırlamayı deneyin.

Sağlıklı ipuçları arasında tamamen karanlık bir odada uyumak veya uyku maskesi kullanmak, her gece aynı saatte yatmak ve düzenli egzersiz yapmak yer alır.