En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...

Aslında, bitki bazlı gıdalara öncelik veren ve daha az et ve işlenmiş gıdalar içeren genel diyet kalıpları, hem daha iyi beyin fonksiyonu hem de beyinle ilgili hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılıdır. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitki bazlı gıdalar, yaşamınız boyunca beyninizi destekleyen vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlıklı yağlarla doludur.

Genel diyetiniz en önemli şey olsa da, beyninize ekstra destek verebilecek bazı yiyecekler vardır ve bunların sınırlı olması gerekir.