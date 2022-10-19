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En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...

Yedikleriniz, beynin kendini koruma mekanizmasını sağlayan sistemleri besleyen en önemli faktör. Bu nedenle neler yediğiniz ve yemedikleriniz, beyin sağlığnızı belirleyen en önemli unsur. Beyninizi gençleştirme sırrı ise bazı besinlerde yatıyor. İşte en ileri yaşlarda bile canlı bir beyne sahip olmanızı sağlayacak olan o gıdalar...

Giriş Tarihi: 19.10.2022 08:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 08:31
En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...

Beyninizi en iyi durumda tutmak için ne yemeniz gerektiği söz konusu olduğunda, aslında basit bir yol izleyebilirsiniz. Vücudunuzun geri kalanı için iyi olan, beyniniz için de iyidir. Tabağınızı tam tahıllı gıdalarla, hayvansal gıdalardan çok bitkiyle ve çok sayıda renkli yiyecekle bir araya getirmek en iyi alternatifleri yediğiniz anlamına geliyor.

En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...

Aslında, bitki bazlı gıdalara öncelik veren ve daha az et ve işlenmiş gıdalar içeren genel diyet kalıpları, hem daha iyi beyin fonksiyonu hem de beyinle ilgili hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılıdır. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitki bazlı gıdalar, yaşamınız boyunca beyninizi destekleyen vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlıklı yağlarla doludur.

Genel diyetiniz en önemli şey olsa da, beyninize ekstra destek verebilecek bazı yiyecekler vardır ve bunların sınırlı olması gerekir.

En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...

BEYNİNİZ İÇİN EN İYİ GIDALAR

Pancar

"Pancar, beyne giden kan akışını artırmaya yardımcı olan nitratlar açısından oldukça yüksektir, bu da beynimizin ihtiyaç duyduğu şeyi daha hızlı aldığı anlamına gelir." diyor Nicole Stefanow, M.S., RDN, Greater NYC Area. Diyet nitratlarının (bitkisel gıdaların) yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi ve bunamayı yavaşlattığı bile düşünülüyor.

En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...

Stefanow, "Pancar ayrıca, yakut kırmızısı rengini veren, oksidatif stresi ve iltihabı azaltan ve erken beyin yaşlanmasını, Alzheimer, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olan betalainler adı verilen zengin pigmentler içerir" diye ekliyor.

En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...

Kabak çekirdeği

Birçok kuruyemiş daha fazla sevilme eğilimindeyken, mütevazi kabak çekirdeği beynimiz için küçük güç santralleri gibidir. Beyin sağlığında önemli bir rol oynayan çinko (bu mineralin en iyi bitki bazlı kaynağı, gram başına günlük değerin yüzde 20'si ile) ile doludurlar.

Düşük çinko seviyeleri hem Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar hem de şizofreni gibi zihinsel sağlık koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Kabak çekirdeği ayrıca, biliş ve ruh halinde rol oynayabilecek iyi bir B vitamini ve magnezyum kaynağıdır.

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