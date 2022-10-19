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Roza Sağlık
En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...
En ileri yaşlarda bile en genç beynin sırrını bu besin veriyor! Her gün mutlaka bir tane...
Yedikleriniz, beynin kendini koruma mekanizmasını sağlayan sistemleri besleyen en önemli faktör. Bu nedenle neler yediğiniz ve yemedikleriniz, beyin sağlığnızı belirleyen en önemli unsur. Beyninizi gençleştirme sırrı ise bazı besinlerde yatıyor. İşte en ileri yaşlarda bile canlı bir beyne sahip olmanızı sağlayacak olan o gıdalar...
Giriş Tarihi: 19.10.2022 08:28
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 08:31