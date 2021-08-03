En sağlıklı besin sanıyoruz ama... Kalp krizine neden oluyor!

Tüm dünyadaki ölümlerin yaklaşık %30'u kalp rahatsızlıklarından kaynaklanıyor ve her yıl ülkemizde yaklaşık 200.000 kişi kalp rahatsızlıklarına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Bu durum ise her 2,5 dakikada bir kişinin hayatını kalp rahatsızlıklarına bağlı nedenlerle kaybettiği anlamına geliyor. Tüm bu nedenlerle kalp sağlığını korumak, en hayati konulardan biri haline geliyor ve aslında kalp rahatsızlıklarını engellemek, yenilen yiyecekleri değiştirmek kadar kolay.

Kolesterol ve kan basıncı seviyenizi büyük ölçüde iyileştirmek için atabileceğiniz ilk kolay adım, diyetinizi yenilemek. Renkli meyve ve sebzeler, lif açısından zengin kepekli tahıllar, az yağlı süt ürünleri, derisiz kümes hayvanları ve balık, fındık, baklagiller ve zeytinyağı gibi tropikal olmayan bitkisel yağlarla dolu bir diyet benimsemeye odaklanmak, hayatınızı uzatacaktır. Kalbe faydalı diyet lifi, omega-3'ler ve yağsız proteini daha fazla alırken, doymuş yağlar, trans yağların yanı sıra aşırı sodyum ve şekerden kaçınmanız gerekiyor. İşte hayatınızı tehdit eden yiyecekler…

KATI YAĞLAR Katı yağ oda sıcaklığında sertleştiğinden, çoğunlukla zararlı doymuş yağlardan oluşur. Heart Foundation, doymuş yağdan alınan günlük kalorinin sadece %5'ini, keten yağında bulunanlar gibi çoklu doymamış yağlarla değiştirmenin, kalp hastalığı riskinizi %10 gibi etkileyici bir oranda azalttığını belirtiyor.

KEK Ticari olarak pişirilen kekler yalnızca tekneler dolusu şeker içermekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel trans yağ kaynakları olan kısmen hidrojene yağlarla da hazırlanabilir. Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda yasaklanmış olsa da, bu yağları fırınlanmış ürünlerde ve birçok restoran gıdasında bulabilirsiniz.