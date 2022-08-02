Roza Galeri Roza Sağlık En sevdiklerinizden biri! Organlarınızı tek tek çürüten bu besine bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz...

En sevdiklerinizden biri! Organlarınızı tek tek çürüten bu besine bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz...

Beynimiz tüm vücudu yöneten ve yönlendiren en önemli organların başında geliyor. Sağlığını ise tükettiğimiz besinlerden alıyor. Yanlış yapılmış beslenme tercihleri ise başta beyin olmak üzere tüm sağlığımızı kötü yönde etkilediği gibi ilerleyen yaşlarda çeşitli hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Alzheimer öncelikli olmak üzere çokça zararı nedeniyle beyin fonksiyonları kötü etkileyerek diğer birçok rahatsızlığın da temelinde yatıyor. İşte uzmanların asla tüketmemeniz gerektiğine dair uyardığı o besinler...