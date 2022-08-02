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En sevdiklerinizden biri! Organlarınızı tek tek çürüten bu besine bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz...

Beynimiz tüm vücudu yöneten ve yönlendiren en önemli organların başında geliyor. Sağlığını ise tükettiğimiz besinlerden alıyor. Yanlış yapılmış beslenme tercihleri ise başta beyin olmak üzere tüm sağlığımızı kötü yönde etkilediği gibi ilerleyen yaşlarda çeşitli hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Alzheimer öncelikli olmak üzere çokça zararı nedeniyle beyin fonksiyonları kötü etkileyerek diğer birçok rahatsızlığın da temelinde yatıyor. İşte uzmanların asla tüketmemeniz gerektiğine dair uyardığı o besinler...

DHA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 13:29
En sevdiklerinizden biri! Organlarınızı tek tek çürüten bu besine bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz...

BEYNİMİZ ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GLİKOZU KULLANIR

Beynimizin, enerji kaynağı olarak karbonhidratları ve glikozu kullandığını vurgulayan Uzm. Dr. Demirbağ, "Unlu mamuller, baklagiller, patates, tatlılar, şekerler, muz, elma, karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir" dedi.

En sevdiklerinizden biri! Organlarınızı tek tek çürüten bu besine bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz...

Alzheimer hastalarının beyninde nörofibriler ve amiloid plaklar saptandığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Bengi Bahar Demirbağ, "Bu iki madde, nöron dediğimiz beyin hücresini yok eder.

En sevdiklerinizden biri! Organlarınızı tek tek çürüten bu besine bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz...

Bu maddelerin oluşumunda ise oksidatif maddeler (hazır ve işlenmiş gıdalar) rol oynar.

En sevdiklerinizden biri! Organlarınızı tek tek çürüten bu besine bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz...

Oksidatif gıdaların fazla tüketilmesi nedeniyle, insülin direncinin yol açtığı enerji metabolizmasındaki bozulma da beyin hücrelerini olumsuz etkiler" dedi.

En sevdiklerinizden biri! Organlarınızı tek tek çürüten bu besine bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz...

İYİ BESLENME BEYİN FONKSİYONLARININ GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAR

Beslenmenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Demirbağ, "Beslenmenin kalp damar hastalıkları, obezite, diyabet, kanserdeki rolü çok iyi bilinmesine karşın beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesi için beslenmenin düzenlenmesi oldukça yeni bir konudur ama artık brain food (beyin gıdası) veya mood food (ruh haline iyi gelen yiyecekler) kavramları vardır" dedi.

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