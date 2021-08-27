En yaygın kanser türlerinden biri! Vücudunuzda o lekeler varsa...

Ancak, cilt kanseri geliştirip geliştirmediğinizi biliyor muydunuz? Tehlikeli benleri zararsızlardan ayırt edebilir misin? Cilt kanserinin en yaygın belirtileri arasında bulunan ciltteki lekelenmeler, birbirinden farklı şekle sahip olabilir, farklı belirtiler gösterebilir.

Erken yakalanan cilt kanseri, hayatta kalma oranını büyük oranda yükseltiyor. Hastalık birinci aşamada tespit edilirse yüzde 90 gibi oldukça yüksek oranlara sahip iyileşme rakamları elde ediliyor. Uzmanlar, vakaların yüzde 86'sının önlenebilir olduğunu tahmin ediyor.

Milyonlarca insan, sekiz yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere her on kişiden birinin yoğun güneşlenmesi nedeniyle hayatlarını riske atıyor. Bunu 35 yaşından önce yapmak, en ölümcül cilt kanseri türü olan melanom geliştirme ihtimalinizi yüzde 87 oranında korkunç bir oranda artırır.

Cilt kanserinin en yaygın belirtisi, ben, çil veya normal cilt parçasındaki değişikliktir. Burada, en yaygın üç cilt kanserinin belirtilerini tespit etmek için bilmeniz gereken semptomları paylaşıyoruz.

Melanom Benler, genellikle yaklaşık dörtte bir inç boyutundadırlar, eşit renkte kahverengi, ten renginde veya siyahtırlar. Ayrıca düz veya kabarık olabilirler. Bazıları doğumda bulunur, ancak çoğu çocuk veya genç yetişkinlik ortaya çıkar ve geliştikten sonra genellikle aynı boyut, şekil ve renkte kalırlar.