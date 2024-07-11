Eşyaları nereye koyduğunuzu unutuyorsanız dikkat! Meğer bu hastalığın göstergesiymiş…

İnsan beyninde geçmişte sağlıklı olan sinir hücrelerinin doğru çalışmaz hale gelmesi sonucunda diğer beyin hücrelerinin aktivitelerini kaybetmesi durumunda demans meydana gelir. Bu hastalık, kişiler arasında genellikle yaşlandıkça meydana gelen bir durum olarak düşünülür. Yaş ilerledikçe bunama olasılığı artar fakat bu hastalık için rol oynayan başka faktörler de vardır. Yaşam kalitesini ciddi ölçüde olumsuz etkileyen bu hastalığa yatkınlığınız olup olmadığını anlamak için bu 3 adıma dikkat edebilirsiniz.