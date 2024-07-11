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Eşyaları nereye koyduğunuzu unutuyorsanız dikkat! Meğer bu hastalığın göstergesiymiş…

İnsan beyninde geçmişte sağlıklı olan sinir hücrelerinin doğru çalışmaz hale gelmesi sonucunda diğer beyin hücrelerinin aktivitelerini kaybetmesi durumunda demans meydana gelir. Bu hastalık, kişiler arasında genellikle yaşlandıkça meydana gelen bir durum olarak düşünülür. Yaş ilerledikçe bunama olasılığı artar fakat bu hastalık için rol oynayan başka faktörler de vardır. Yaşam kalitesini ciddi ölçüde olumsuz etkileyen bu hastalığa yatkınlığınız olup olmadığını anlamak için bu 3 adıma dikkat edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:22
Eşyaları nereye koyduğunuzu unutuyorsanız dikkat! Meğer bu hastalığın göstergesiymiş…

Demans, beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucu, düşünme ve hatırlama gibi zihinsel işlevlerin ciddi düzeyde kaybolması durumudur. En yaygın olarak 65 yaş üstü kişilerde görülür. İlerleyen yaşlarda bu hastalığı önleyebilmek için hayat tarzınızda ufak değişiklikler yapabilirsiniz.

Eşyaları nereye koyduğunuzu unutuyorsanız dikkat! Meğer bu hastalığın göstergesiymiş…

DEMANSI AYIRT ETMENİN YOLLARI

YAKIN ZAMANDA DUYULAN ŞEYLERİ UNUTMAK

Yakın zamanda size söylenen bir şeyi unutmak, endişe etmemeniz gereken bir yaşlanma belirtisi olabilir. Hatta erken yaşlarda da beyin doluluğu nedeniyle söylenen şeyler unutulabilir.

Eşyaları nereye koyduğunuzu unutuyorsanız dikkat! Meğer bu hastalığın göstergesiymiş…

Ancak yakın zamanda öğrendiğiniz bir şeyi unutuyorsanız bu durum bunama belirtisi olabilir.

Eşyaları nereye koyduğunuzu unutuyorsanız dikkat! Meğer bu hastalığın göstergesiymiş…

Örneğin kapının kilitli olup olmadığını sorduğunuz halde tekrar tekrar sormanız şeklinde örnek verilebilir.

Eşyaları nereye koyduğunuzu unutuyorsanız dikkat! Meğer bu hastalığın göstergesiymiş…

NESNELERİ TUHAF YERLERE KOYMAK

Telefon ya da televizyon kumandasını zaman zaman kaybedebilir ya da nereye koyduğunuzu unutabilirsiniz. Bu durumda geriye giderek onlar bulunabilir.

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