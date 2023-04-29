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Farkında olmadan kabızlığa neden oluyor! Özellikle bu besini tüketmek bağırsakları tıkıyor...
Farkında olmadan kabızlığa neden oluyor! Özellikle bu besini tüketmek bağırsakları tıkıyor...
Kabızlıkla uğraşmak bir birey için son derece rahatsız edici olabilir. Uzmanlara göre, daha az tuvalete çıkmak kabızlığa neden olabilir. Kabızlık yaşayan kişilerde tuvalete çıkmak zor olabili. Günlük rutininizi veya beslenmenizi değiştirmek, seyahat etmek ve yeterince lif tüketmemek kabızlığa yol açabilir. Ancak bu konuda Dr. Deena Adimoolam kabızlığa neden olabilecek ve bu sorundan kurtulmak için neler yapabileceğinizi paylaştı.
Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 13:30