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Farkında olmadan kabızlığa neden oluyor! Özellikle bu besini tüketmek bağırsakları tıkıyor...

Kabızlıkla uğraşmak bir birey için son derece rahatsız edici olabilir. Uzmanlara göre, daha az tuvalete çıkmak kabızlığa neden olabilir. Kabızlık yaşayan kişilerde tuvalete çıkmak zor olabili. Günlük rutininizi veya beslenmenizi değiştirmek, seyahat etmek ve yeterince lif tüketmemek kabızlığa yol açabilir. Ancak bu konuda Dr. Deena Adimoolam kabızlığa neden olabilecek ve bu sorundan kurtulmak için neler yapabileceğinizi paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 13:30
Farkında olmadan kabızlığa neden oluyor! Özellikle bu besini tüketmek bağırsakları tıkıyor...

Kabızlık her yaştan kişiyi etkileyebilir, ancak bazı insan gruplarının bununla daha kolay bir şekilde baş etme şansı daha yüksektir.

Farkında olmadan kabızlığa neden oluyor! Özellikle bu besini tüketmek bağırsakları tıkıyor...

Uzmanlara göre en yüksek riske sahip olan grup daha az egzersiz yapan ve sindirim sistemine yakın kaslarının gücü azalmış yaşlı bireyler.

Farkında olmadan kabızlığa neden oluyor! Özellikle bu besini tüketmek bağırsakları tıkıyor...

Ek olarak, hormonal değişikliklerle uğraşan doğum öncesi ve doğum sonrası kadınların kabızlık yaşaması muhtemeldir.

Farkında olmadan kabızlığa neden oluyor! Özellikle bu besini tüketmek bağırsakları tıkıyor...

Dr. Adimoolam, metabolizmanızı hızlandırmak için en çok tavsiye edilen ipuçlarıyla birlikte kabız olmanıza neden olan en kötü yaşam tarzı alışkanlıklarını sizler için anlatıyor.

Farkında olmadan kabızlığa neden oluyor! Özellikle bu besini tüketmek bağırsakları tıkıyor...

YETERİNCE SU İÇMEMEK

Araştırmaların bildirdiğine göre, kronik kabızlığın ardındaki son derece yaygın bir suçlu yetersiz sıvı tüketimidir.

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