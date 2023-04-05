Roza Galeri Roza Sağlık Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Kanser, tedavisi çok zor bir hastalık ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; 2030 yılında bu hastalıkla mücadele edenlerin sayısının 3 katına çıkması bekleniyor. Ancak insanın bağışıklık sistemi, doğumdan itibaren kanserli hücreleri öldürebilecek yeteneğe sahip. "Bu nedenle her şeyden önce kanserin oluşmasını engellemeye çalışmalıyız. Maruz kaldığımız kanserojenleri azaltmalı, bağışıklık sistemimizin gücünü artırmalıyız" diyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş; 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanserden korunma yöntemleri ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:59
Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

1-7 Nisan Kanser Haftası özelinde görüşlerini paylaşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, doğru beslenerek birçok kanser türünün önüne geçilebileceğine dikkat çekti. İnsan vücudunda sürekli kanserli hücrelerin oluştuğunu ancak sağlıklı bir bağışıklık sisteminin bu hücreleri bulup yok edebildiğini belirten Dr. Aktaş, "Kanserden korunmanın ve bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor.

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Sindirim sistemimizi sağlıklı tutmamız ve bağırsak floramızı korumamız çok önemli. Doğru beslenir, bedenimize ihtiyacı olan besinleri verirsek bedenimiz hastalıklardan korunur, hastalık oluştuğunda da kendini iyileştirmeyi bilir.

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Genetik faktörler, düzensiz yaşam, alkol kullanımı, obezite, enfeksiyonlar, çevre kirliliği gibi faktörler de elbette kanserin en büyük tetikleyicileri arasında ancak biz kendimizi korumaya soframızdan başlamalıyız" dedi.

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

"Anti-Kanser Stratejisini izlemeliyiz" diyen Dr. Aktaş, adımları şöyle sıraladı: İşlenmiş yiyeceklerden ve şekerden uzak durun, doğal beslenin, stres kontrolüne önem verin, güneşlenin, Omega 3 takviyesi alın ve bağırsak floranızı destekleyin.

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Peki bizi kanserden koruyacak, bağışıklığımızın doğal kalkanları olan besinler neler? İşte Dr. Ümit Aktaş'ın önerdiği kanser düşmanı 5 besin ve özellikleri…

SON DAKİKA SON DAKİKA