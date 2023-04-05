Roza Galeri Roza Sağlık Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Dr. Ümit Aktaş kanseri öldüren besini açıkladı! Senede iki kez tüketildiğinde...

Kanser, tedavisi çok zor bir hastalık ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; 2030 yılında bu hastalıkla mücadele edenlerin sayısının 3 katına çıkması bekleniyor. Ancak insanın bağışıklık sistemi, doğumdan itibaren kanserli hücreleri öldürebilecek yeteneğe sahip. "Bu nedenle her şeyden önce kanserin oluşmasını engellemeye çalışmalıyız. Maruz kaldığımız kanserojenleri azaltmalı, bağışıklık sistemimizin gücünü artırmalıyız" diyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş; 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanserden korunma yöntemleri ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.