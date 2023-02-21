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Geceleri oluşan ağrı diyabetin habercisi! Dikkat kan şekeriniz tavan yapmış olabilir

Diyabet, toplumda en çok görülen hastalıklardan biri olarak ilerleyen aşamalarda hayatı riske sokabilecek rahatsızlıklara da zemin hazırlıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken; kan şekeri düzeyini dengede tutmayı sağlayan bir yaşam sistemine sahip olmak. Fakat aynı zamanda uyarı işaretlerine de dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:32
Geceleri oluşan ağrı diyabetin habercisi! Dikkat kan şekeriniz tavan yapmış olabilir

Diyabet, insüline yanıt vermeme veya hormon eksikliğinden kaynaklanan kan şekeri seviyelerinin düzensizliği ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Bunun sonucunda, yönetilmediğinde sinir uçlarında ciddi hasara neden olabilen yüksek glikoz seviyeleri ortaya çıkar. Kan şekeri seviyelerinin kronik olarak yükseldiğini gösteren belirtilerden biri, geceleri sıklık ortaya çıkar.

Geceleri oluşan ağrı diyabetin habercisi! Dikkat kan şekeriniz tavan yapmış olabilir

Hormonal dalgalanmalar, bir kişi diyabetik olsun ya da olmasın, kan şekeri seviyelerinde artışa neden olabilir. Bununla birlikte, kronik kan şekeri seviyeleri düzene girmediğinde, bu durum açık uyarı işaretleri üretmeye başlar.

Geceleri oluşan ağrı diyabetin habercisi! Dikkat kan şekeriniz tavan yapmış olabilir

Semptomlar genellikle kan şekeri seviyeleri önemli ölçüde yükselmeden önce kendisini göstermediği için birçok vaka, durum hala geri döndürülebilir olduğunda ilk aşamalarda fark edilmiyor.

Geceleri oluşan ağrı diyabetin habercisi! Dikkat kan şekeriniz tavan yapmış olabilir

Geceleri baş ağrısı, kan şekeri seviyelerinin çok yüksek olduğuna dair erken bir uyarı işareti olabilir. Uyurken kan şekeri seviyeleri yükseldiği için semptomları bu zamanda daha belirgin olabilir.

Geceleri oluşan ağrı diyabetin habercisi! Dikkat kan şekeriniz tavan yapmış olabilir

Uzmanlar, geceleri kan şekeriniz yükseldiğinde hiperglisemi semptomları ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Hiperglisemi ve yüksek glikoz, net bir glikoz seviyesi ise tanımlanamaz.

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