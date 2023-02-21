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Geceleri oluşan ağrı diyabetin habercisi! Dikkat kan şekeriniz tavan yapmış olabilir
Geceleri oluşan ağrı diyabetin habercisi! Dikkat kan şekeriniz tavan yapmış olabilir
Diyabet, toplumda en çok görülen hastalıklardan biri olarak ilerleyen aşamalarda hayatı riske sokabilecek rahatsızlıklara da zemin hazırlıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken; kan şekeri düzeyini dengede tutmayı sağlayan bir yaşam sistemine sahip olmak. Fakat aynı zamanda uyarı işaretlerine de dikkat etmek büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:32