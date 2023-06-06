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Geçmeyen grip sandı "kan kanseri" çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: "Her şey bir öksürükle başladı"

Basit bir enfeksiyon veya grip sanırken aslında kan kanseri olduğunu öğrenen genç bir kadın; hiç beklemediği bir mücadele sürecine girdi. Basit bir öksürük sonunda ortaya çıkan bu durum, aslında bambaşka bir hastalığın sinyaliydi.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:11
Geçmeyen grip sandı kan kanseri çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: Her şey bir öksürükle başladı

Melbourne'den 20 yaşındaki Olivia Jennings'e, CT taraması bir kan kanseri olan Evre 3B Hodgkin Lenfoması olduğunu göstermeden ve bir hafta sonra kemoterapi seanslarına başlamasından önce ilk olarak bir idrar yolları enfeksiyonu teşhisi kondu.

Geçmeyen grip sandı kan kanseri çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: Her şey bir öksürükle başladı

Grip olduğunu sanan 20 yaşındaki kadına, doktorların başlangıçta idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini söyledi, fakat altında gerçek bambaşka çıktı.

Geçmeyen grip sandı kan kanseri çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: Her şey bir öksürükle başladı

Olivia Jennings, birkaç aydır grip benzeri semptomlarla, üzerinden atamadığı bir öksürükle ve köprücük kemiğinin üzerinde dokunması acı veren bir yumru hissiyle uğraşıyordu.

Geçmeyen grip sandı kan kanseri çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: Her şey bir öksürükle başladı

Semptomlarla baş etmeye çalıştıktan sonra Olivia doktora gitti ve burada enfeksiyon belirtisi göstermemesine rağmen kendisine başlangıçta idrar yolları enfeksiyonu teşhisi kondu.

Geçmeyen grip sandı kan kanseri çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: Her şey bir öksürükle başladı

Ertesi sabah ter içinde uyandığında başka bir hastaneye gitmeye karar verdi.

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