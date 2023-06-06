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Geçmeyen grip sandı "kan kanseri" çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: "Her şey bir öksürükle başladı"
Geçmeyen grip sandı "kan kanseri" çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: "Her şey bir öksürükle başladı"
Basit bir enfeksiyon veya grip sanırken aslında kan kanseri olduğunu öğrenen genç bir kadın; hiç beklemediği bir mücadele sürecine girdi. Basit bir öksürük sonunda ortaya çıkan bu durum, aslında bambaşka bir hastalığın sinyaliydi.
Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:11