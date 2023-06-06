Roza Galeri Roza Sağlık Geçmeyen grip sandı "kan kanseri" çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: "Her şey bir öksürükle başladı"

Geçmeyen grip sandı "kan kanseri" çıktı! Hayatının şokunu yaşayan kadın: "Her şey bir öksürükle başladı"

Basit bir enfeksiyon veya grip sanırken aslında kan kanseri olduğunu öğrenen genç bir kadın; hiç beklemediği bir mücadele sürecine girdi. Basit bir öksürük sonunda ortaya çıkan bu durum, aslında bambaşka bir hastalığın sinyaliydi.