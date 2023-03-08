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Geçmeyen inatçı gribi vücuttan atıyor! Doğal antibiyotik görevi görüyor

Son günlerde artan gribal enfeksiyonlar, birçok kişide bir haftadan uzun sürüyor. Uzmanlar, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların uzun sürmesinin nedenini bağışıklık sisteminin güçsüz olmasına bağlıyor. Yapılan araştırmalar, hem gripten koruyan hem de bu enfeksiyonu vücuttan hızlıca atan besinleri ortaya çıkardı. Doğal antibiyotik görevi gören bu besinler bağışıklığı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi, vücuda giren zararlı maddeleri, mikropları ve virüsleri fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir." dedi. Bilgili, doğal antibiyotik görevi gören besinleri sıraladı...