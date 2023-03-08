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Geçmeyen inatçı gribi vücuttan atıyor! Doğal antibiyotik görevi görüyor

Son günlerde artan gribal enfeksiyonlar, birçok kişide bir haftadan uzun sürüyor. Uzmanlar, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların uzun sürmesinin nedenini bağışıklık sisteminin güçsüz olmasına bağlıyor. Yapılan araştırmalar, hem gripten koruyan hem de bu enfeksiyonu vücuttan hızlıca atan besinleri ortaya çıkardı. Doğal antibiyotik görevi gören bu besinler bağışıklığı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi, vücuda giren zararlı maddeleri, mikropları ve virüsleri fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir." dedi. Bilgili, doğal antibiyotik görevi gören besinleri sıraladı...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:18
Geçmeyen inatçı gribi vücuttan atıyor! Doğal antibiyotik görevi görüyor

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

Geçmeyen inatçı gribi vücuttan atıyor! Doğal antibiyotik görevi görüyor

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Geçmeyen inatçı gribi vücuttan atıyor! Doğal antibiyotik görevi görüyor

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Geçmeyen inatçı gribi vücuttan atıyor! Doğal antibiyotik görevi görüyor

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Geçmeyen inatçı gribi vücuttan atıyor! Doğal antibiyotik görevi görüyor

Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

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