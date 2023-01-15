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Göbekte yağ bırakmıyor! Dümdüz bir karın için bu besini tüketin

Sağlıklı beslenme düzeni ve egzersiz adeta ömrü uzatıyor! Yapılan araştırmalar fazla kiloya sahip kişilerin kronik hastalığa yakalanma riskinin ideal kilodaki insanlara kıyasla daha fazla olduğunu gösteriyor. Hem fiziksel hem de ruhsal birçok problemin kaynağı olan fazla kiloların verilmesi sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Medical News Today, düzenli egzersiz ve protein yönünden zengin beslenmenin yağsız kas oluşumunu desteklediğini belirtti. Yağsız kas oranının artması hem daha sağlıklı bir görünümün ortaya çıkmasını sağlıyor hem de gün içinde yakılan kalori miktarını artırıyor. Peki, hangi besinler yağsız kas oranını artırarak dümdüz bir karına sahip olmayı kolaylaştırıyor? İşte göbekte yağ bırakmayan besinler...