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Göbekte yağ bırakmıyor! Dümdüz bir karın için bu besini tüketin

Sağlıklı beslenme düzeni ve egzersiz adeta ömrü uzatıyor! Yapılan araştırmalar fazla kiloya sahip kişilerin kronik hastalığa yakalanma riskinin ideal kilodaki insanlara kıyasla daha fazla olduğunu gösteriyor. Hem fiziksel hem de ruhsal birçok problemin kaynağı olan fazla kiloların verilmesi sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Medical News Today, düzenli egzersiz ve protein yönünden zengin beslenmenin yağsız kas oluşumunu desteklediğini belirtti. Yağsız kas oranının artması hem daha sağlıklı bir görünümün ortaya çıkmasını sağlıyor hem de gün içinde yakılan kalori miktarını artırıyor. Peki, hangi besinler yağsız kas oranını artırarak dümdüz bir karına sahip olmayı kolaylaştırıyor? İşte göbekte yağ bırakmayan besinler...

Giriş Tarihi: 15.01.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 15:12
Göbekte yağ bırakmıyor! Dümdüz bir karın için bu besini tüketin

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve ideal kilonuza ulaşmak istiyorsanız bu besinleri beslenme listenize eklemelisiniz. Kilo vermek, uzun ve zor bir süreç gibi gözükse de doğru besinlerin tüketilmesiyle kolay bir sürece dönüşür. Bu süreçte, tok tutan ve kilo vermeyi hızlandıran besinlerin tüketilmesi gerekir.

Göbekte yağ bırakmıyor! Dümdüz bir karın için bu besini tüketin

Medical News Today, düzenli egzersiz ve protein yönünden zengin beslenmenin yağsız kas oluşumunu desteklediğini belirtti. Yağsız kas oranının artması hem daha sağlıklı bir görünümün ortaya çıkmasını sağlar hem de gün içinde yakılan kalori miktarını artırır.

Göbekte yağ bırakmıyor! Dümdüz bir karın için bu besini tüketin

Yüksek proteinli yiyecekler, açlığı azaltır ve tokluk hissini teşvik ederek kilo vermeye yardımcı olur.

Göbekte yağ bırakmıyor! Dümdüz bir karın için bu besini tüketin

Ulusal Spor Hekimliği Akademisi'ne (NASM) göre, kilo vermeye çalışıyorsanız, günlük olarak "vücut ağırlığının kilogramı başına 1,6 ila 2,2 gram protein" tüketmelisiniz. Sporcularla çalışma ve eğitim verme deneyimi olan Brittany Dunn, takviyelerden ziyade besinlerin doğru tüketilmesiyle ihtiyacınız olan besin değerlerini alabileceğinizi vurguluyor.

Göbekte yağ bırakmıyor! Dümdüz bir karın için bu besini tüketin

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