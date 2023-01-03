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Gözlerinizdeki bu "basit" değişimi es geçmeyin! İnsülin dengelerinin şaştığının göstergesi

Kan şekeri değerlerinin anormal seviyelerde bulunması, şeker hastalığının en büyük göstergelerinden biri. Diyabet, uzun vadede büyük riskler barındıran önemli sağlık sorunlarının da başında geliyor. Nüfusun önemli bir bölümünü etkileyen bu rahatsızlığa karşı korunmak için ise; vücudunuzdaki bazı değişimleri gözlemlemek büyük önem taşıyor. Bu değişimlerden biri de gözlerde ortaya çıkıyor. İşte o ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:48
Gözlerinizdeki bu basit değişimi es geçmeyin! İnsülin dengelerinin şaştığının göstergesi

Diyabet , vücudun insüline yanıt verememesi veya insülin üretememesi ile karakterize bir durumdur. Bunun nihai sonucu, sinir sistemine ve organlara zarar veren ve istenmeyen komplikasyonlara neden olan kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleridir.

Gözlerinizdeki bu basit değişimi es geçmeyin! İnsülin dengelerinin şaştığının göstergesi

Diyabetin klinik semptomlarla çok az bağlantısı olmasına rağmen, 'ileri' kan şekeri seviyeleri vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterebilir. Gözlerdeki bir işaret, yüksek kan şekerinin göstergesi olabilir.

Gözlerinizdeki bu basit değişimi es geçmeyin! İnsülin dengelerinin şaştığının göstergesi

Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri ile ilişkili komplikasyonlar genellikle ayaklarda yoğunlaşır. Bunun nedeni, ayaktaki sinirlerin dokunmaya karşı daha hassas olması ve hasar konusunda daha fazla farkındalık sağlamasıdır.

Gözlerinizdeki bu basit değişimi es geçmeyin! İnsülin dengelerinin şaştığının göstergesi

Ağrı, karıncalanma ve enfeksiyonların tümü yüksek kan şekerinin belirtileridir, ancak daha iyi görme yeteneği de öyle.

Gözlerinizdeki bu basit değişimi es geçmeyin! İnsülin dengelerinin şaştığının göstergesi

The Joint Chiropractic'in web sitesine göre, olağandışı ve ani bir görme gelişimi, olağandışı yüksek kan şekeri belirtilerinden biri olabilir.

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