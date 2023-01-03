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Gözlerinizdeki bu "basit" değişimi es geçmeyin! İnsülin dengelerinin şaştığının göstergesi
Gözlerinizdeki bu "basit" değişimi es geçmeyin! İnsülin dengelerinin şaştığının göstergesi
Kan şekeri değerlerinin anormal seviyelerde bulunması, şeker hastalığının en büyük göstergelerinden biri. Diyabet, uzun vadede büyük riskler barındıran önemli sağlık sorunlarının da başında geliyor. Nüfusun önemli bir bölümünü etkileyen bu rahatsızlığa karşı korunmak için ise; vücudunuzdaki bazı değişimleri gözlemlemek büyük önem taşıyor. Bu değişimlerden biri de gözlerde ortaya çıkıyor. İşte o ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:48