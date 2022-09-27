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Roza Sağlık
Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor...
Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor...
Yediğimiz yiyeceklerin sağlığımızı doğrudan etkilediği yıllardır doktorlar tarafından üzerine basarak söylenen bir gerçek. Yapılan araştırmalar besleyici gıdalarla dolu dengeli bir diyetin kalp hastalığı, obezite ve diyabet gibi kronik ve tehlikeli durumlara karşı en güçlü savunmanız olduğunu göstermekte. Ancak bu besinler aynı zamanda bağışıklığımızı güçlendirip kilo vermemizin önündeki engelleri de kaldırabiliyor…
Giriş Tarihi: 27.09.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 09:20