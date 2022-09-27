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Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor...

Yediğimiz yiyeceklerin sağlığımızı doğrudan etkilediği yıllardır doktorlar tarafından üzerine basarak söylenen bir gerçek. Yapılan araştırmalar besleyici gıdalarla dolu dengeli bir diyetin kalp hastalığı, obezite ve diyabet gibi kronik ve tehlikeli durumlara karşı en güçlü savunmanız olduğunu göstermekte. Ancak bu besinler aynı zamanda bağışıklığımızı güçlendirip kilo vermemizin önündeki engelleri de kaldırabiliyor…

Giriş Tarihi: 27.09.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 09:20
Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor...

Hem hastalıklardan korunmak hem de zayıflamak için tüketmeniz gereken gıdaların başında ise şunlar bulunuyor…

Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor...

YOĞURT

"Canlı ve aktif kültürleri" ve D vitamini ile bu fermente gıda, hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmak için bağışıklık sisteminizi uyarabilir.

Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor...

Yoğurt alırken yağsız veya yağ içerenleri tercih edebilirsiniz.

Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor...

Çünkü yoğurtlarında bulunan yağlar, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar gibi sağlığımız için faydalı seçenekler içermektedir.

Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor...

Yoğurt aynı zamanda yağ yakan yiyecekler arasında harika bir seçenektir.

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