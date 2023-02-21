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Gün içinde bu hissi yaşıyorsanız kolesterolünüzün yükseldiğini gösteriyor!

3600 kişi ile yapılan çalışma, 'iyi' kolesterol seviyesinin 60 yaşına kadar azalan hafıza ile bağlantılı olduğunu ve bunama riskini artırdığını gösterdi. Hiperkolesterolemi olarak da bilinen yüksek kolesterole sahip olmak, kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir. Tedavi edilmezse bu madde birikebilir ve olası tıkanıklıklara neden olabilir. Bu, felç ve kalp krizi gibi ciddi tıbbi acil durum riskinizi artırır. İşte kolesterolün gün içinde adeta 'Ben buradayım!' dediği işaretler ve kolesterole karşı yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 12:22
Gün içinde bu hissi yaşıyorsanız kolesterolünüzün yükseldiğini gösteriyor!

Yüksek kolesterolü olan kişiler, kan testi yaptırmadığı sürece tanı almazlar ve bu durumun sessizce ilerlemesine neden olurlar. Kan tahlili, yüksek kolesterolü göstermede kesin sonuç olsa da Doktor Joseph Ambani'ye göre, yüksek kolesterolü gösterebilecek bazı "olağandışı" işaretler var.

Gün içinde bu hissi yaşıyorsanız kolesterolünüzün yükseldiğini gösteriyor!

Express.co.uk'ye göre de "Yüksek kolesterol, çeşitli semptomlara sahip olabilen yaygın bir durum"

"Yüksek kolesterolün daha sıra dışı semptomlarından bazıları konsantrasyon güçlüğü veya hafıza kaybıdır."

Gün içinde bu hissi yaşıyorsanız kolesterolünüzün yükseldiğini gösteriyor!

2008'de Arteriosclerosis, Trombosis and Vascular Biology: Journal of the American Heart Association'da yayınlanan bir çalışma, düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein ("iyi" kolesterol) seviyelerine sahip kişilerin hafızasının zayıf olma olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır.

Gün içinde bu hissi yaşıyorsanız kolesterolünüzün yükseldiğini gösteriyor!

3.673 katılımcıyla yapılan bir araştırmada, 60 yaşına geldiklerinde, bu erkek ve kadınların hafıza kaybına sahip olma olasılıklarının daha yüksek olanlara göre yüzde 53 daha fazla olduğunu keşfetti.

Gün içinde bu hissi yaşıyorsanız kolesterolünüzün yükseldiğini gösteriyor!

Araştırmanın başyazarı Archana Singh-Manoux, "Demansın teşhisinde hafıza sorunları anahtardır."

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