Roza Galeri Roza Sağlık Gün içinde bu hissi yaşıyorsanız kolesterolünüzün yükseldiğini gösteriyor!

Gün içinde bu hissi yaşıyorsanız kolesterolünüzün yükseldiğini gösteriyor!

3600 kişi ile yapılan çalışma, 'iyi' kolesterol seviyesinin 60 yaşına kadar azalan hafıza ile bağlantılı olduğunu ve bunama riskini artırdığını gösterdi. Hiperkolesterolemi olarak da bilinen yüksek kolesterole sahip olmak, kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir. Tedavi edilmezse bu madde birikebilir ve olası tıkanıklıklara neden olabilir. Bu, felç ve kalp krizi gibi ciddi tıbbi acil durum riskinizi artırır. İşte kolesterolün gün içinde adeta 'Ben buradayım!' dediği işaretler ve kolesterole karşı yapılması gerekenler...