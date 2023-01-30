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Günde 1 kaşığıyla gençleştiren kür! Yaşlılığa ve hastalıklara karşı adeta bir kalkan
Günde 1 kaşığıyla gençleştiren kür! Yaşlılığa ve hastalıklara karşı adeta bir kalkan
Hem lezzeti hem de kendine özgü yapısıyla dünyanın "süper besinlerinden" biri. Fakat gerçekten yeterince önem verilmeyen bu besin, aslında yaşlılığa ve hastalıklara karşı adeta koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Diğer besinlerle de bir araya geldiğinde vücudu yenileme kapasitesine sahip bu besin, aslında hepimizin mutfaklarında. İşte balın mucizevi etkileriyle bedeninizi değiştirebileceği gücü...
Giriş Tarihi: 30.01.2023 08:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 08:56