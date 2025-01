Roza Galeri Roza Sağlık Günde 1 porsiyon tüketmek 10 yaş gençleştiriyor! Vücudu içten dışa yeniliyor...

Beslenme düzeninizi değiştirmeniz uzun yaşamanın anahtarını barındırıyor olabilir mi? 2023 yılında The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, son araştırmalar bunun mümkün olduğunu ve basit değişikliklerin bile ömrünüze on yıla kadar katkıda bulunabileceğini gösteriyor.