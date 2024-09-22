Günde 1 porsiyonu beynin doğal güçlendiricisi! Alzheimer’dan koruyup zihni 10 yaş gençleştiriyor…

Beyin hücrelerin zaman içerisinde ölmesi sonucu ortaya çıkan Alzheimer hastalığı ile ilgili endişeler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hastalığın başlangıcında minik unutmalar şeklinde kendini gösteren bu hastalık zaman ilerledikçe kişinin gündelik ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi çok daha ağır sonuçları doğurabiliyor. Ancak, konu ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre, beslenme düzeninde yapacağınız ufak bir değişiklik ile bu hastalığın önüne geçebilirsiniz.