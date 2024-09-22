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Günde 1 porsiyonu beynin doğal güçlendiricisi! Alzheimer'dan koruyup zihni 10 yaş gençleştiriyor…

Beyin hücrelerin zaman içerisinde ölmesi sonucu ortaya çıkan Alzheimer hastalığı ile ilgili endişeler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hastalığın başlangıcında minik unutmalar şeklinde kendini gösteren bu hastalık zaman ilerledikçe kişinin gündelik ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi çok daha ağır sonuçları doğurabiliyor. Ancak, konu ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre, beslenme düzeninde yapacağınız ufak bir değişiklik ile bu hastalığın önüne geçebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.09.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:50
Günde 1 porsiyonu beynin doğal güçlendiricisi! Alzheimer’dan koruyup zihni 10 yaş gençleştiriyor…

Hemen zihinsel hem de genel sağlığımız için beslenme düzenimiz oldukça önemlidir. Sağlıklı ve zihin gelişimini destekleyen besinleri düzenli bir şekilde tükettiğimizde hafızayı güçlendirip Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların önüne geçilebilir.

Günde 1 porsiyonu beynin doğal güçlendiricisi! Alzheimer’dan koruyup zihni 10 yaş gençleştiriyor…

DENGELİ VE DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE ALZHEİMER'I ÖNLÜYOR

Yapılan bir çalışmada, yumurta tüketimi ile yetişkinlerin Alzheimer riski arasındaki iletişim incelendi.

Günde 1 porsiyonu beynin doğal güçlendiricisi! Alzheimer’dan koruyup zihni 10 yaş gençleştiriyor…

Yaş ortalamaları 81,38 olan 1.024 katılımcının verilerini analiz eden araştırmacılar, kişileri ortalama 6,7 yıllık bir takip süresi sonucunda, haftada birden fazla yumurta tüketenlerin, daha az tüketenlere kıyasla Alzheimer risklerinin %47 olduğu gözlemlendiler.

Günde 1 porsiyonu beynin doğal güçlendiricisi! Alzheimer’dan koruyup zihni 10 yaş gençleştiriyor…

Yumurta, beyin sağlığını desteklediğini ve koruduğunu düşünülen omega 3 yağ asitleri ve lutein içerir.

Günde 1 porsiyonu beynin doğal güçlendiricisi! Alzheimer’dan koruyup zihni 10 yaş gençleştiriyor…

ARAŞTIRMALARIN BULGULARINA GÖRE

Katılımcıların 280'ine Alzheimer teşhisi konuldu.

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