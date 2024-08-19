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Günde 1 porsiyon tüketmek ömrü uzatıyor! Hem akciğer kanseri riskini sıfırlıyor hem de beyni koruyor...

Kronik rahatsızlıklar, hayat kalitemizi düşürebildiği gibi yaşam süremizi de düşürebilir. Son zamanlarda en sık görülen hastalıkların başında gelen akciğer kanseri de sağlığınızı sekteye uğratabilir. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin yanı sıra tüketeceğiniz belirli besinlerle de başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunmanız mümkün. Peki o yiyecekler neler? İşte sağlıklı ve uzun bir yaşam için tüketmeniz gereken besinler...

Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:10
Günde 1 porsiyon tüketmek ömrü uzatıyor! Hem akciğer kanseri riskini sıfırlıyor hem de beyni koruyor...

Kanserden korunmanın kesin bir yolu maalesef yoktur. Ancak tüketeceğiniz belirli yiyeceklerle riski minimuma indirmeniz mümkün. Konu akciğer kanseri olduğunda da dikkat etmeniz gerekenlerin başında şunlar geliyor...

Günde 1 porsiyon tüketmek ömrü uzatıyor! Hem akciğer kanseri riskini sıfırlıyor hem de beyni koruyor...

İlk etapta tütünü bırakmak veya sigara içmemek, kanser riskinizi azaltmanın ve genel sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biridir. Ancak akciğer kanserinin önlenmesinde rol oynayabilecek başka faktörler de bulunuyor.

Günde 1 porsiyon tüketmek ömrü uzatıyor! Hem akciğer kanseri riskini sıfırlıyor hem de beyni koruyor...

SİGARAYI BIRAKIN

20. yüzyılın başında akciğer kanseri oldukça nadir görülen bir hastalıktı. Dramatik yükselişi, insanlar arasındaki sigara içme oranlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Akciğer kanserinin görülme oranının yüzde 90'ı sigara kaynaklı olduğunu gösteriyor. Sigarayı bırakmak akciğer kanserini önlemenin en iyi yollarından biridir. Araştırmaya göre, sigarayı bırakmak akciğer kanseri riskinizi azaltabilir. Bu konuda doktorunuza başvurmanızda fayda var.

Günde 1 porsiyon tüketmek ömrü uzatıyor! Hem akciğer kanseri riskini sıfırlıyor hem de beyni koruyor...

PASİF İÇİCİLİKTEN KAÇININ

Pasif dumanı içinize çektiğinizde, sigaralardan gelen kimyasalların çoğunu soluyorsunuz. Bu duman kansere neden olduğu belirtildi. Pasif içiciliğe kısa süreli maruz kalmak bile çok zararlı. Evde ve iş yerinde pasif içiciliği solumaktan mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir.

Günde 1 porsiyon tüketmek ömrü uzatıyor! Hem akciğer kanseri riskini sıfırlıyor hem de beyni koruyor...

AİLEDEN GELEN BİR HASTALIK

Yakın bir aile üyesi, akciğer kanserine yakalanmışsa olmayan kişilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı iki katına kadar çıkabilir. Hem genetikhem de çevresel faktörler bu artan riske katkıda bulunur.

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