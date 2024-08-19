Günde 1 porsiyon tüketmek ömrü uzatıyor! Hem akciğer kanseri riskini sıfırlıyor hem de beyni koruyor...
Kronik rahatsızlıklar, hayat kalitemizi düşürebildiği gibi yaşam süremizi de düşürebilir. Son zamanlarda en sık görülen hastalıkların başında gelen akciğer kanseri de sağlığınızı sekteye uğratabilir. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin yanı sıra tüketeceğiniz belirli besinlerle de başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunmanız mümkün. Peki o yiyecekler neler? İşte sağlıklı ve uzun bir yaşam için tüketmeniz gereken besinler...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:10