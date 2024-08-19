Günde 1 porsiyon tüketmek ömrü uzatıyor! Hem akciğer kanseri riskini sıfırlıyor hem de beyni koruyor...

AİLEDEN GELEN BİR HASTALIK

Yakın bir aile üyesi, akciğer kanserine yakalanmışsa olmayan kişilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı iki katına kadar çıkabilir. Hem genetikhem de çevresel faktörler bu artan riske katkıda bulunur.