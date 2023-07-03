Roza Galeri Roza Sağlık Günde 2 kaşığı kalp krizi riskini sıfırlıyor! Damarları baştan sona yeniliyor...

Günde 2 kaşığı kalp krizi riskini sıfırlıyor! Damarları baştan sona yeniliyor...

"Sessiz katil" olarak adlandırılan yüksek kolesterol, kalp hastalığından felce kadar ciddi sağlık sorunları riskinizi artırabilir. Buna karşın kolesterol, vücutta hücrelerin yapı taşı ve hormon sentezi için gereklidir. Kolesterol, kanda taşınarak organlara iletilir, ancak yüksek seviyelerde olması arterlerde plak oluşumuna ve kalp hastalıklarına yol açabilir. Kolesterol iki türde bulunur: LDL (kötü) kolesterol ve HDL (iyi) kolesterol. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı riskini artırırken, yüksek HDL kolesterol seviyeleri koruyucu etkiye sahip olabilir.