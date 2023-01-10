Roza Galeri Roza Sağlık Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor

Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kalp hastalığına giden en önemli faktörlerden biri. Fakat bu hastalığın risklerini ortadan kaldırabilme şansı da mevcut. Kalp hastalığı riskini uzak tutmak için aslında bir çay kadar basit olabilir.