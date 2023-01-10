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Roza Sağlık
Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor
Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor
Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kalp hastalığına giden en önemli faktörlerden biri. Fakat bu hastalığın risklerini ortadan kaldırabilme şansı da mevcut. Kalp hastalığı riskini uzak tutmak için aslında bir çay kadar basit olabilir.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:57
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:00