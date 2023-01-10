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Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kalp hastalığına giden en önemli faktörlerden biri. Fakat bu hastalığın risklerini ortadan kaldırabilme şansı da mevcut. Kalp hastalığı riskini uzak tutmak için aslında bir çay kadar basit olabilir.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:00
Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor

Sağlık yararları olsun ya da olmasın, muhtemelen günlük olarak bir fincan sıcak çayın tadını çıkarmak, herkes için vazgeçilmezlerden biri.

Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor

Eğer tercihiniz sevilen bir klasik siyah çay ise; farkında olmadan kalp sağlığınızı da koruyor olabilirsiniz.

Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor

Kimyager Dr. Tim Bond'a göre, mütevazi bir fincan çay içmek kalp sağlığını koruyabilir. Journal of Cardiovascular Pharmacology'de yayınlanan araştırma, bu iki çay türünü beslenmenize eklemek için güçlü bir gerekçe oluşturuyor.

Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor

Ayrıca yeşil çayı da bu noktada tercih edebilirsiniz.

Günde 400 mg ile kalbinizi yenileyin! Sevdiğiniz o içecek her yudumuyla damarlarınızı koruyor

Keskin aromasının yanı sıra, yeşil ve siyah çay da flavonol adı verilen bitki bileşikleri yönünden zengindir.

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