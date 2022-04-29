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Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

Vücutta biriken toksinler başlangıçta hiçbir belirti vermeden ilerliyor. İhmal edildiğinde böbreklerin sağlıklı çalışmasını engelleyen ve kronik hastalıklara davetiye çıkaran toksinlerin vücuttan atılması gerekiyor. Bağışıklığı artıran, vücudu virüslere karşı koruyan ve böbrekleri temizleyen bu besinden günde 7 tane yemek adeta hayat kurtarıyor. Yapışan araştırmalar, bazı besinlerin içerdiği değerler sayesinde vücudu arındırdığını gösteriyor. Peki, hangi besinler toksinleri atarak böbrekleri ve vücut sağlığını koruyor? İşte günde 7 tane tükettiğinizde vücudu temizleyen mucizevi besin...

Giriş Tarihi: 29.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 08:55
Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ

Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

UYUYAMIYORSANIZ

Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA

Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

Günde 7 tane yerseniz mucizevi etki gösteriyor! Vücuttaki enfeksiyonu temizliyor...

SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ

Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir.

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