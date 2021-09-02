Günde sadece 1 bardak! Diyabeti önlüyor ve hızla kilo verdiriyor

Bir bardak zencefil çayı veya zencefilli su içmeyi denediniz mi? Zencefil kökü, içeceğinize baharatlı bir tat verir. Zencefil çayı veya zencefilli su içmenin sağlığa birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Hafif bir detoks etkisine sahiptir ve zencefil ayrıca bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir.

Beş farklı problem için düzenli olarak için veya bir fincan zencefil çayı yapın. Zencefil bazı ilaçlarla birlikte yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, ilaç alıyorsanız, zencefilin sizin için güvenli olup olmadığını bir doktora sorun.

MİDE BULANTISI Birçok doktor, hamilelik sırasında veya kemoterapinin bir sonucu olarak mide bulantısı çeken hastalara zencefil veya zencefil çayı ile su önermektedir. Zencefil mideyi boşaltmaya yardımcı olur, bağırsaklara daha hızlı yiyecek akışını sağlar. Mide bulantısını giderir.

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR Anti-inflamatuar etkisi sayesinde zencefil, patojenleri vücudunuzdan uzaklaştırabilir ve hastalıkları önleyebilir. Ayrıca vücudunuzu hasta hücrelere karşı korur. Örneğin, artriti hafifletebilir.

KAN ŞEKERİ SEVİYESİ Zencefil ve kan şekeri arasındaki ilişki hakkında, özellikle tip 2 diyabetli kişilerde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte, şeker hastalığı olmayan kişiler için bile zencefil, dengeli bir kan şekeri seviyesinin korunmasına yardımcı olabilir. Bu şekilde enerjinizde daha az iniş ve çıkış yaşarsınız.