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Günde sadece 1 bardak! Vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor

Kahve günlük yaşamda birçok kişinin vazgeçilmez içeceği olarak biliniyor. Özellikle ayılmak için kahve kokusu ve lezzeti çekici olabiliyor. Bu kadar sevilen ve ilgi gören kahvenin faydaları ve zararları bilim adamları tarafından araştırılıyor. Yeni bir araştırma kahvenin yağ yakıcı etkisini inceledi. İşte o araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ve kahvenin vücudumuza inanılmaz etkileri...

Giriş Tarihi: 26.10.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 08:51
Günde sadece 1 bardak! Vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor

İNSANLARIN %52'Sİ...

Kahve makinelerinin de yaygınlaşması ile pratik hale gelen kahve yapımı kahve tüketimini son yıllarda arttırdı. Türkiye'de yaşayan insanların %52'si günde 1-2 fincan Türk kahvesi içiyor. İkinci sırada hazır kahveler, üçüncü sırada da filtre kahve yer alıyor.

Günde sadece 1 bardak! Vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor

KAHVENİN VÜCUDUMUZA YARARLARI NELERDİR?

Güne başlarken uykuyu açmak için, gün içerisinde yaptığımız işlerden daha fazla verim almak ve daha birçok şey için kahve içmek isteriz. Kafeinin zinde tutucu etkisi hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Peki kahvenin vücudumuza yararları nelerdir?

Günde sadece 1 bardak! Vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor

GÜNDE BİR FİNCAN KAHVE

Uzmanlara göre günde bir fincan kahve kahverengi yağları harekete geçiriyor. Kahverengi yağlar yiyeceklerdeki şeker ve yağın yakılmasına yardımcı oluyor ve vücudu ısıtıyor.

Günde sadece 1 bardak! Vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor

Kahverengi yağlar, kilo almamıza sebep olan beyaz yağlardan farklıdır. Beyaz yağlar, vücudumuzun kullandığından daha fazla enerji aldığımızda oluşur.

Günde sadece 1 bardak! Vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor

TİP 2 DİYABETLERDEN KORUMAYA YARDIMCI

Uzmanlar, kahverengi yağ aktive edildiğinde vücudun kanda dolaşan miktarda şeker ve yağ miktarını kontrol etmede daha iyi bir iş çıkardığını söylüyorlar.

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