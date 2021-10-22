Günde sadece 1 yemek kaşığı tüketin...Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'ın açıklamaları:

Antibiyotikler, bakteri üremesini öldürmek veya engellemek için kullanılan en yaygın ilaçlardır. Bağışıklık sisteminiz hastalığa neden olan bakterileri yok etmek için verimli çalışmadığında antibiyotikler imdadınıza yetişir.