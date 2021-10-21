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Günde sadece 1 yemek kaşığı...Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor!

Birçok kişi kışın hastalıklarından korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını araştırıyor. Besinler bu noktada önemli bir rol oynuyor. Özellikle antibiyotik görevi gören besinler vücudumuzun direncini artırarak hastalıklara karşı savaşmamızı sağlıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bağışıklık güçlendirici tonik tarifi vererek antibiyotik görevi gören gıdaları sıraladı.

SEDA OKKIRAN Roza Sağlık
Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 08:52
Günde sadece 1 yemek kaşığı...Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'ın açıklamaları:

Antibiyotikler, bakteri üremesini öldürmek veya engellemek için kullanılan en yaygın ilaçlardır. Bağışıklık sisteminiz hastalığa neden olan bakterileri yok etmek için verimli çalışmadığında antibiyotikler imdadınıza yetişir.

Günde sadece 1 yemek kaşığı...Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor!

Fakat bilgi eksikliğinden dolayı çoğu insan antibiyotikleri yanlış kullanır. Bakteri karşıtı bir ilaç olmasına rağmen öksürük ve soğuk algınlığı gibi viral (virüs) durumlardan muzdarip olduğunda bile antibiyotik içer.

Günde sadece 1 yemek kaşığı...Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor!

Antibiyotiklerin aşırı kullanımı sadece farklı türde yan etkilere yol açmakla kalmaz, aynı zamanda bakterileri ilaca dirençli hale getirebilir.

Günde sadece 1 yemek kaşığı...Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor!

Doğal antibiyotik içeren besinler: Soğan, çiğ sarımsak, ham bal, propolis, zencefil, zerdeçal, ekinezya, karanfil, kekik esansiyel yağı (seyreltilerek topikal kullanım), kara turp, organik elma sirkesi, seylan tarçını, lahana, fermente yiyecekler, C vitamini (ananas, portakal, greyfurt, limon, turna yemişi)vb.sayılabilir.

Günde sadece 1 yemek kaşığı...Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor!

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ TONİK

Malzemeler:

  • ½ su bardağı zencefil taze, soyulmuş ve rendelenmiş,
  • ½ su bardağı taze rendelenmiş zerdeçal,
  • 1 soğan doğranmış,
  • 10 diş sarımsak ezilmiş veya ince doğranmış
  • 2 adet acı kırmızı biber (eldivenle doğrayın)
  • 1 adet limon suyu
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • ¼ bardak ham bal
  • Organik elma sirkesi
  • 2 yemek kaşığı biberiye veya kekik kurusu
  • 3 dal taze biberiye veya kekik yaprağı

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