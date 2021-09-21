Günde sadece 2 diş tüketin! Yağlanmaya karşı karaciğerinizi tamamen yeniliyor

Karanfil, Syzygium aromaticum olarak da bilinen, yaprak dökmeyen bir karanfil ağacının çiçek tomurcuklarıdır. Hem bütün hem de öğütülmüş formlarda bulunan bu çok yönlü baharat, rostoları baharatlamak, sıcak içeceklere lezzet katmak ve kurabiye ve keklere baharatlı sıcaklık getirmek için kullanılabilir. Fakat bunun yanı sıra mucizevi sağlık etkilerine de sahip

Karanfilleri zencefilli kurabiyelerin ana bileşenlerinden biri veya Hint mutfağında temel bir baharat olarak biliyor olabilirsiniz. Karanfil en çok tatlı ve aromatik bir baharat olarak bilinir, ancak geleneksel tıpta da kullanılmıştır. Aslında, çalışmalar, karanfildeki bileşiklerin, karaciğer sağlığını desteklemek ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları olabileceğini bulmuştur. İşte , karanfil yemenin en etkileyici sağlık yararları...

Karanfil lif, vitamin ve mineral içerir, bu nedenle yemeğinize lezzet katmak için bütün veya öğütülmüş karanfil kullanmak bazı önemli besinleri sağlayabilir. Bir çay kaşığı (2 gram) öğütülmüş karanfil: Kalori: 6

Karbonhidrat: 1 gram

Lif: 1 gram

Manganez: Günlük Değerin (DV) %55'i

K Vitamini: DV'nin %2'si

Manganez, beyin işlevini sürdürmek ve güçlü kemikler oluşturmak için gerekli bir mineraldir Zengin bir manganez kaynağı olmasının yanı sıra, karanfil sadece küçük miktarlarda kullanılır ve önemli miktarda besin sağlamaz.

Yüksek antioksidanlar Birkaç önemli vitamin ve mineral içermesine ek olarak, karanfil antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, kronik hastalığın gelişimine katkıda bulunabilen oksidatif stresi azaltan bileşiklerdir. Karanfil ayrıca, doğal bir antioksidan görevi gördüğü gösterilen öjenol adı verilen bir bileşik içerir. Aslında, bir laboratuvar çalışması, öjenolün serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı, başka bir güçlü antioksidan olan E vitamininden beş kat daha etkili bir şekilde durdurduğunu buldu. Diyetinize diğer antioksidan bakımından zengin gıdalarla birlikte karanfil eklemek, genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kansere karşı korunmaya yardımcı olabilir Bazı araştırmalar, karanfilde bulunan bileşiklerin kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bir test tüpü çalışması, karanfil özünün tümörlerin büyümesini durdurmaya yardımcı olduğunu ve kanser hücrelerinde hücre ölümünü desteklediğini buldu. Başka bir laboratuvar çalışması da benzer sonuçlar gözlemledi ve konsantre miktarda karanfil yağının özofagus kanseri hücrelerinin %80'inde hücre ölümüne neden olduğunu gösterdi.Karanfilde bulunan öjenolün de antikanser özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bir test tüpü çalışması, öjenolün rahim ağzı kanseri hücrelerinde hücre ölümünü desteklediğini buldu.