Günde sadece 6 tane! Bedeninizi baştan aşağıya yeniliyor

Kuru erik, kilo vermenize, sindirimi iyileştirmenize, kemiklerinizi ve kanınızı sağlıklı tutmanıza olacak bir sihir yapabilir. Bu kurutulmuş meyve, vücudunuzun can attığı sağlıklı besinlerle doludur. Üstelik tüm faydalarından yararlanmak için günde sadece 6 kuru erik yemeniz yeterlidir, böylece her yere götürebileceğiniz mükemmel bir atıştırmalık olurlar.

Kuru eriklerin ne kadar faydalı olabileceğini ve bu nefis ama haksız yere gözden kaçan ikram hakkında öğrenilen birkaç şeyi sizler için sıraladık.

Vücudun birçok işlevini desteklerler. 100 gram kuru erik 732 mg potasyum içerir. Bu makromineral vücudumuz için çok önemlidir, çünkü vücudumuzun düzgün çalışmasına ve birçok hastalığı önlemesine yardımcı olur. Kişinin felç geçirme riskini azaltır, kemikleri sağlıklı tutar, sağlıklı kas büyümesine yardımcı olur ve hatta uygun sinir işlevselliğini teşvik edebilir.

Günlük yaklaşık 4.700 mg potasyum tüketilmesi önerilir. Bunun için kuru erikleri yeşil yapraklı sebzeler, muz veya elma gibi diğer yiyeceklerle birleştirebilirsiniz.

Kansızlık sorununu ortadan kaldırır Vücudunuzda yeterince demir bulunmaması, ciddi komplikasyonlara yol açabilecek kansızlığa neden olabilir. Bunlar arasında şiddetli yorgunluk, kalp veya akciğer sorunları ve hamilelikle ilgili sorunlar vardır. Kuru erik, bu tür sorunları önlemeye yardımcı olmak için onları en iyi ürünlerden biri yapan harika bir demir kaynağıdır.