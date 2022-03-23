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Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

Uykusuzluk, dünya nüfusunun büyük kısmını etkileyen oldukça önemli bir sorun. Sıklıkla altta yatan bir sağlık sorunu olmaksızın ortaya çıkan uykusuzluk problemi, aslında beslenme sistemi ile kolaylıkla çözülebilir bir sorundur. Bu nedenle neler yediğinize dikkat etmek, geceleri kesintisiz bir uykuya dalmanıza da yardımcı olabilir. İşte sizi bebekler gibi uyutacak o besinler...

Giriş Tarihi: 23.03.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 08:55
Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

Geceleri sıklıkla uyanmak ya da uykuya dalmaktan büyük bir zorluk yaşıyorsanız, günlük rutinlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Gün içerisinde yeterli hareket etme, uyku saatlerini düzenleme gibi basit değişikliklerin yanı sıra neler yediğinizi de değiştirebilirsiniz. Bazı besinler, en iyi uykunun sırrını taşıyorlar. İşte sizi daha rahat uyutacak 12 besin…

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

BADEM

Bu kuruyemiş, melatonin hormonu ve uykuya dalmayı kolaylaştıran magnezyum yönünden oldukça zengindir. Melatonin sirkadiyen ritim adı verilen "iç saati" düzenler ve vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Yatmadan önce birkaç tane badem yemeyi deneyebilirsiniz.

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

HİNDİ

Sıklıkla tüketilmese de hindi eti, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin üretimini artıran triptofan adlı bir amino asidin en iyi kaynaklarından biridir.

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

ÇİKOLATA

Hem lezzetli hem sağlıklı! Çikolata, uykuya dalmanızı kolaylaştıran rahatlamayı endorfin hormonu aracılığıyla sağlar. Üstelik kakao ayrıca uykuya yardımcı olan triptofan yönünden de oldukça zengindir.

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

Günde sadece iki bardak bebekler gibi uyutuyor! Uykusuzluğun şifası mucizevi besin

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Araştırmaların ortaya koyduğu veriler; kabak çekirdeğinin magnezyum ve çinko yönünden oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Üstelik yüksek protein içeriği sayesinde kabak çekirdeği, gece boyunca kesintili uyuma riskini azaltarak sık uyanma sorununu ortadan kaldırabilir.

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