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Hafızayı ve zekayı keskinleştiren mucize baharat! Birkaç gramıyla kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor

Yemek pişirmede, çaylarda ve tatlılarda kendine özgü aromasıyla oldukça sevilen baharatlardan biri olan tarçın, damat tadınızdaki etkisinden çok daha fazlasına sahip. İşte tarçının beyindeki mucizevi etkileri...