Hafızayı yenileyen süper besin! Alzheimer hastalığına şifa oluyor...

Son yıllarda en çok karşılaşılan problemlerin başında hafıza sorunları geliyor. Unutkanlık, dalgınlık gibi belirtilerle ortaya çıkan ve günlük hayatı zorlaştıran hafıza problemlerinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Uzmanlar, kısa ve uzun süreli unutkanlık yaşayan kişilerin hafızaya iyi gelen besinlerden tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte alzheimer hastalığına şifa olan süper besinler...

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor.

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.