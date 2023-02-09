Haftada iki porsiyonu Alzheimer riskini bitiriyor! Beyni yenileyen o besin...
Demans, nörodejeneratif hastalıklar arasında en çok görülen çeşitlerden biri ve gün geçtikçe artan oranıyla birçok sağlık çevresinin çözüm bulmaya çalıştığı bir konu. İlerleyen yaşlarda giderek daha sık aralıklarla karşılaşılan bu rahatsızlığa karşı korunmanın en önemli faktörlerinden biri ise beslenme sisteminde yapılacak değişim. Bazı besinler, olası bir demans riskini düşürebilir. İşte o besinlerden biri...
Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:21
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:29