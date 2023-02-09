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Haftada iki porsiyonu Alzheimer riskini bitiriyor! Beyni yenileyen o besin...

Demans, nörodejeneratif hastalıklar arasında en çok görülen çeşitlerden biri ve gün geçtikçe artan oranıyla birçok sağlık çevresinin çözüm bulmaya çalıştığı bir konu. İlerleyen yaşlarda giderek daha sık aralıklarla karşılaşılan bu rahatsızlığa karşı korunmanın en önemli faktörlerinden biri ise beslenme sisteminde yapılacak değişim. Bazı besinler, olası bir demans riskini düşürebilir. İşte o besinlerden biri...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:29
Haftada iki porsiyonu Alzheimer riskini bitiriyor! Beyni yenileyen o besin...

Demans, birçok aile için oldukça üzücü bir teşhis ve tüm dünyada sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Etkisi göz önüne alındığında, tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını bulmak için çok fazla itici güç var. Artan kanıtlar, yediğiniz yiyeceklerin beyin gerilemesine karşı bir tampon sağlayabileceğini gösteriyor.

Haftada iki porsiyonu Alzheimer riskini bitiriyor! Beyni yenileyen o besin...

Mantarlar ise bu konuda en çok umut veren besinlerden biri olarak belirleniyor. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan dikkate değer bir çalışmada, mantar tüketimini daha düşük demans insidansı ile ilişkilendirdi.

Haftada iki porsiyonu Alzheimer riskini bitiriyor! Beyni yenileyen o besin...

Araştırmacılar yayınlarında, birkaç kohort çalışması, mantar tüketimi ile olay bunama arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Haftada iki porsiyonu Alzheimer riskini bitiriyor! Beyni yenileyen o besin...

Kohort çalışmaları bir tür boylamsal çalışmadır ve araştırma katılımcılarını belirli bir süre boyunca (genellikle uzun yıllar) takip eden bir yaklaşım sistemini oluşturur.

Haftada iki porsiyonu Alzheimer riskini bitiriyor! Beyni yenileyen o besin...

Araştırmacılar, yaşlı Japon deneklerden oluşan bir popülasyonda mantar tüketimi ile demans olayı arasındaki ilişkiyi inceledi.

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