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Haftada sadece 2 diş hücreleri yeniliyor! Karaciğerde yağlanma diye bir sorun kalmayacak
Haftada sadece 2 diş hücreleri yeniliyor! Karaciğerde yağlanma diye bir sorun kalmayacak
Karanfil ağacının tohumları olan, karanfil tomurcukları, binlerce yıldır kullanılan ve son yıllarda yapılan çalışmalarla bilimsel verilerle faydası desteklenmiş önemli ürünlerin başında geliyor. Hoş kokusu ile birçok tarifte kendine yer bulan karanfil, aynı zamanda sayılamaz faydalara sahip. İşte o faydalardan bazıları...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:27