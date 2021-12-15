Haftada sadece iki kez yemek yeterli! İşte Alzheimer'ın şifası muhteşem besin

Demans oranları dünya genelinde hızlı bir artış gösteriyor. Bu durumun ise dünyadaki aileler ve sağlık sistemleri üzerinde kademeli etkilere sahip olacağı tahmin ediliyor. Bilim ise bu konuda doğadan yardım almak konusunda büyük adımlar atıyor. Demans riskini azaltan gıdalarla ilgili araştırmalar, milyonlarca kişiye umut veriyor. Yapılan çalışmalardan biri, ekonomik gıdalardan birinin "önemli ölçüde" beyin fonksiyonu gerilemesinin riskini azalttığını buldu.

Demans, birçok aile için oldukça üzücü bir teşhis ve tüm dünyada sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Etkisi göz önüne alındığında, tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını bulmak için çok fazla itici güç var. Artan kanıtlar, yediğiniz yiyeceklerin beyin gerilemesine karşı bir tampon sağlayabileceğini gösteriyor.

Mantarlar ise bu konuda en çok umut veren besinlerden biri olarak belirleniyor. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan dikkate değer bir çalışmada, mantar tüketimini daha düşük demans insidansı ile ilişkilendirdi.

Araştırmacılar yayınlarında, birkaç kohort çalışması, mantar tüketimi ile olay bunama arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Kohort çalışmaları bir tür boylamsal çalışmadır ve araştırma katılımcılarını belirli bir süre boyunca (genellikle uzun yıllar) takip eden bir yaklaşım sistemini oluşturur.