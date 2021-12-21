Halsizlik ve yorgunluğu anında alıyor! Bu besini mutlaka tüketin...

Sayısız faydası olan bamya tohumu, son yılların en sık karşılaşılan problemlerinden biri olan 'halsizliği' anında sonlandırıyor. İçerdiği besin değerleri sayesinde yorgunluğu gidererek vücudun dinlenmesini sağlayan bamya tohumu aynı zamanda bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyona karşı adeta savaş açıyor. İşte vücut direncini artıran bamya tohumunun mucizevi faydaları...

Bamya tohumunu daha önce duymuş muydunuz? Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalı. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu daha yakından tanıyalım...

Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla.

İşte bamya tohumunun hiç bilinmeyen faydaları… Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.