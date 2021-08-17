Hamilelikte baş ağrısı kabusu mu? Tek adımda kurtulun

Baş ağrısı, hamileliğin yaygın bir rahatsızlığıdır. Hormon değişikliklerinden kahve içmenin aniden bitmesine ve iyi uyumamaya kadar, hamileliğin baş ağrısına sebep olmasının birçok nedeni vardır. Hamilelikte baş ağrısı nasıl geçer sorusunun ise cevapları aslında birçok değişkene bağlı.
Baş ağrısı ve boyun ağrısı sıklıkla oluşabilir, ancak genellikle anneler ve bebekler için tehlikeli değildir. İşte hamilelik sırasında baş ağrılarının nedenleri, önlenmesi ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler...
Nedenler
Kadınlar zaman zaman baş ağrısı çekerler, bu nedenle hamilelik sırasında da ortaya çıkmaları şaşırtıcı değildir. Nedeni her zaman bilinmez, ancak hamileyken birçok şey baş ağrısına neden olabilir. Bazı nedenler şunları içerir:
Hormon değişiklikleri
Açlık
Düşük kan şekeri
Susuzluk
Kafein çekilmesi
Uyku eksikliği
Görüşünüzdeki değişikliklerden, bilgisayarda veya telefonda çok fazla ekran başında kalmanızdan kaynaklanan göz yorgunluğu
Duygusal veya fiziksel stres
Bebek büyüdükçe ve kilo aldıkça duruşunuzdaki değişikliklerden kaynaklanan kas gerginliği
Hamilelikte yüksek tansiyon
Tedavi
Hamile kalmadan önce, baş ağrısını tedavi etmenin ana yöntemi, ağrı kesici ilaçlara ulaşmak olabilir. Ancak, artık hamilelik nedeniyle ilaç kısıtlaması nedeniyle, acıyla başka yollarla başa çıkmayı denemek gerekiyor. İşte hamileliğiniz sırasında baş ağrısıyla başa çıkmanın bazı alternatif yolları.
Karanlık bir odada dinlenin: Işıkları kapatın ve TV'nin sesini kısın veya kapatıp biraz kestirmeye çalışın.
Sıcak ve soğuk havlu kullanın: Başınızın ağrıdığı yerde sıcak ve soğuk arasında geçiş yapın.
Banyo yapın: Hamilelik komplikasyonları yaşamıyorsanız ve doktorunuz banyo yapmanın güvenli olduğunu söylüyorsa, ılık bir küvette rahatlayabilirsiniz.
Doğal sağlık hizmetlerini deneyin: Masaj, kayropraktik bakım veya akupunktur gibi alternatif bakım, baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Tüm doğal sağlık ihtiyaçlarınız için lisanslı profesyonelleri seçtiğinizden emin olun ve özellikle hamileliğinizle ilgili herhangi bir sorununuz varsa doktorunuzla konuşun.
Göz doktorunuzdan randevu alın: Hamilelik, gözlerinizi kurutarak ve görüşünüzü değiştirerek gözlerinizi etkileyebilir. Göz doktorunuz, göz sorunlarından kaynaklanan baş ağrılarını gidermeye yardımcı olacak seçenekler sunabilir.
Yardım isteyin: Başka çocuklarınız varsa, biraz dinlenebilmek için bir arkadaşınızdan veya aile üyenizden yardım isteyin.
Kalıcı veya kötüleşen baş ağrıları için doğum uzmanınıza danışın.