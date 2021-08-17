Hamilelikte baş ağrısı kabusu mu? Tek adımda kurtulun

Baş ağrısı ve boyun ağrısı sıklıkla oluşabilir, ancak genellikle anneler ve bebekler için tehlikeli değildir. İşte hamilelik sırasında baş ağrılarının nedenleri, önlenmesi ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler...

Nedenler

Kadınlar zaman zaman baş ağrısı çekerler, bu nedenle hamilelik sırasında da ortaya çıkmaları şaşırtıcı değildir. Nedeni her zaman bilinmez, ancak hamileyken birçok şey baş ağrısına neden olabilir. Bazı nedenler şunları içerir: