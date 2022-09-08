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Hazırlaması 5 dakika faydası bir ömür! Tıkanmış bağırsakların ilacı...

Lif yemek sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmaz aynı zamanda aynı zamanda kolesterolü düşürmeye, kan şekerini kontrol etmeye ve her türlü hastalığı önlemeye yardımcı olur. Uzmanlara göre kadınların günde 21-25 gram, erkeklerin ise 30-38 gram tüketmesi gerekir. Çoğu meyve (muz, portakal ve çilek dahil), pek çok sebze, ekmek ve kuruyemiş gibi yeterli miktarda lif sağlar, ancak lif açısından yalnızca birkaç tanesi birinci sınıf olarak kabul edilebilir. İşte yediğiniz anda kabızlık sorununu bitiren besinler…

Giriş Tarihi: 08.09.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 08:59
Hazırlaması 5 dakika faydası bir ömür! Tıkanmış bağırsakların ilacı...

KABIZLIK KARŞITI DOĞAL ÇAY TARİFİ

Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı yeşil çay
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 yemek kaşığı sinameki yaprağı

Hazırlaması 5 dakika faydası bir ömür! Tıkanmış bağırsakların ilacı...

Yapılışı

Yarım litre suyu ocakta kaynatın. Ardından içerisine tüm malzemeleri ekleyip 10 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Son olarak süzerek içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine 1 çay kaşığı bal atarak tatlandırmanız da mümkün.

Hazırlaması 5 dakika faydası bir ömür! Tıkanmış bağırsakların ilacı...

ÇAYI TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu çay uzun süreli kullanıma uygun olmamakla birlikte özellikle kronik rahatsızlığı olan kişlerin doktora danışmadan önce tüketmesi önerilmez. Ancak kronik olarak kabızlık sorunu yaşıyorsanız düzenli olarak tüketebileceğiniz ve bu sorunu tamamen bitirebilecek çeşitli yiyecekler bulunmakta.

Hazırlaması 5 dakika faydası bir ömür! Tıkanmış bağırsakların ilacı...

KABIZLIĞI BİTİREN BESİNLER

BADEM

Çoğu sert kabuklu kuruyemişler içerisinde yüksek miktarda lif barındırmaktadır. Ancak bademler bu konuda açık ara en zengin olanlarıdır.

Hazırlaması 5 dakika faydası bir ömür! Tıkanmış bağırsakların ilacı...

Bir porsiyon badem içerisinde 3,5 gram lifin yanı sıra demir, potasyum ve kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.

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