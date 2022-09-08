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Hazırlaması 5 dakika faydası bir ömür! Tıkanmış bağırsakların ilacı...

Lif yemek sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmaz aynı zamanda aynı zamanda kolesterolü düşürmeye, kan şekerini kontrol etmeye ve her türlü hastalığı önlemeye yardımcı olur. Uzmanlara göre kadınların günde 21-25 gram, erkeklerin ise 30-38 gram tüketmesi gerekir. Çoğu meyve (muz, portakal ve çilek dahil), pek çok sebze, ekmek ve kuruyemiş gibi yeterli miktarda lif sağlar, ancak lif açısından yalnızca birkaç tanesi birinci sınıf olarak kabul edilebilir. İşte yediğiniz anda kabızlık sorununu bitiren besinler…