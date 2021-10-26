Hepimiz böyle demliyoruz ama... Çay değil, adeta zehir demliyoruz!

Çay, hemen hemen herkesin gün içerisinde en çok tükettiği içeceklerden birisidir. Çay, bu denli tüketilirken demleme stilinin de doğru olması gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış demlenen bir çay, birçok sağlık problemine neden olabilmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda çayın demlenme şeklinin insan sağlığını etkilediği ortaya çıktı. Bu bakımdan, çay demlerken çeşitli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte, çay demlenirken dikkat edilmesi gerekenler!

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.