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Her gün yediğimiz o gıdada bakın kaç küp şeker var?

Gün içinde tüketilen bazı gıdaların şeker deposu olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar özellikle sağlıklı yaşam sürdürmek isteyenlerin şekeri hayatlarından çıkarması gerektiğini savunuyor. Peki hangi besinlerde ne kadar şeker bulunuyor? Tükettiğimiz besinlerin şeker oranını biliyor muyuz? İşte hangi gıdada kaç küp şeker var sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 24.08.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 09:06 PAYLAŞ