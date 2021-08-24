Her gün yediğimiz o gıdada bakın kaç küp şeker var?

Gün içinde tüketilen bazı gıdaların şeker deposu olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar özellikle sağlıklı yaşam sürdürmek isteyenlerin şekeri hayatlarından çıkarması gerektiğini savunuyor. Peki hangi besinlerde ne kadar şeker bulunuyor? Tükettiğimiz besinlerin şeker oranını biliyor muyuz? İşte hangi gıdada kaç küp şeker var sorusunun cevabı...
Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinler aslında tam bir şeker deposu. Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor
Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? İşte hangi besinde kaç küp şeker var sorusunun cevabı...
Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı…
1 ADET ÇİKOLATA: 6,5 küp şeker
MUZ: 3,5 küp şeker