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Her kahvaltıda bir kase! Damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor

Tüm dünyada en çok görülen gelen ölüm sebeplerinin arasında bulunan kardiyovasküler rahatsızlıklar, büyük oranda engellenebilir beslenme değişiklikleri ile ilişkili. Uzmanlar, sabah kahvaltılarında yapacağınız değişikliğin dahi, büyük oranda kalp sağlığınızı korumak için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. İşte damarlarınızı korumak için her kahvaltıda tüketmeniz gereken o besin...

Giriş Tarihi: 30.08.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 11:02
Her kahvaltıda bir kase! Damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor

Kardiyovasküler hastalıklar, kan damarlarını etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Terim, kalp krizlerini ve felçleri de kapsayarak geniş bir hastalık grubunun tanımını yapar.

Her kahvaltıda bir kase! Damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor

Her iki durum da, esas olarak kanın kalbe veya beyne akmasını önleyen bir tıkanıklıktan kaynaklanan akut olaylardır.

Her kahvaltıda bir kase! Damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor

Yeni araştırmalar, tahıl lifinin iltihabı etkili bir şekilde azaltabileceğinden, her iki durumu da önlemenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor.

Her kahvaltıda bir kase! Damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor

JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bulgulara göre, daha yüksek tahıl lifi alımı, yaşlı erişkinlerde iltihaplanma düzeylerini düşürebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Her kahvaltıda bir kase! Damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya önemli açıklamalarda bulundu.

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