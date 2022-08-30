Roza
Galeri
Roza Sağlık
Her kahvaltıda bir kase! Damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor
Her kahvaltıda bir kase! Damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor
Tüm dünyada en çok görülen gelen ölüm sebeplerinin arasında bulunan kardiyovasküler rahatsızlıklar, büyük oranda engellenebilir beslenme değişiklikleri ile ilişkili. Uzmanlar, sabah kahvaltılarında yapacağınız değişikliğin dahi, büyük oranda kalp sağlığınızı korumak için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. İşte damarlarınızı korumak için her kahvaltıda tüketmeniz gereken o besin...
Giriş Tarihi: 30.08.2022 10:59
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 11:02