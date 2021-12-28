Her kahvaltıda sadece bir bardak! İşte tansiyonu %65 düşüren mucize içecek

Yüksek tansiyon hastası kişi sayısı, ülkemizde neredeyse 20 milyona yaklaşmış durumda. Kalp-damar sağlığını büyük oranda etkileyen bu hastalıktan korunmak için ise doğru beslenme oldukça önemli. Bu yüksek rakamlara rağmen birçok kişi, yüksek tansiyon hastası olduğundan habersiz olabilir. Bunun sebebi, bu rahatsızlığın çoğunlukla semptom ortaya çıkarmamasıdır. Fakat tüm bunların yanı sıra doğanın sunduğu bir içecek türü, düzenli olarak tüketildiğinde yüksek tansiyonu riskini büyük oranda düşürüyor.