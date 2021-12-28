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Her kahvaltıda sadece bir bardak! İşte tansiyonu %65 düşüren mucize içecek

Yüksek tansiyon hastası kişi sayısı, ülkemizde neredeyse 20 milyona yaklaşmış durumda. Kalp-damar sağlığını büyük oranda etkileyen bu hastalıktan korunmak için ise doğru beslenme oldukça önemli. Bu yüksek rakamlara rağmen birçok kişi, yüksek tansiyon hastası olduğundan habersiz olabilir. Bunun sebebi, bu rahatsızlığın çoğunlukla semptom ortaya çıkarmamasıdır. Fakat tüm bunların yanı sıra doğanın sunduğu bir içecek türü, düzenli olarak tüketildiğinde yüksek tansiyonu riskini büyük oranda düşürüyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:07
Her kahvaltıda sadece bir bardak! İşte tansiyonu %65 düşüren mucize içecek

Küresel Hastalık Yükü raporuna göre, hipertansiyon dünya çapındaki en büyük ölüm sebeplerinden biri ve tüm ölüm oranlarının %20'sine katkıda bulunuyor. Yaşam tarzında yapılan değişiklikler ise bu riski büyük oranda düşürebiliyor. Hatta doğru miktarda tüketilen yeşil çayın, hipertansiyonu %65 riskini düşürebildiği tespit edildi.

Her kahvaltıda sadece bir bardak! İşte tansiyonu %65 düşüren mucize içecek

Yüksek tansiyon, inme ve kalp krizi gibi kardiyovasküler sistemle ilgili, kalp-damar sağlığında büyük sorunlara neden olabilecek hastalıklara zemin hazırlıyor.

Her kahvaltıda sadece bir bardak! İşte tansiyonu %65 düşüren mucize içecek

Kan vücuda pompalanırken damar duvarlarına uygulanan kuvveti ifade eden "kan basıncı", yüksek tansiyonun oluşum sürecindeki düzensizliklerin ana sebebidir.

Her kahvaltıda sadece bir bardak! İşte tansiyonu %65 düşüren mucize içecek

Kan basıncı yükseldiğinde, damarların duvarlarında yırtılma veya kan pıhtısı oluşumu için tehlikeli bir ortam oluşur.

Her kahvaltıda sadece bir bardak! İşte tansiyonu %65 düşüren mucize içecek

Uzmanlara göre, yüksek tansiyon genellikle sağlıklı beslenerek, sağlıklı kilo aralığında kalarak ve düzenli egzersiz programına dahil olarak önlenebilmesi mümkündür.

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