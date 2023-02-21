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Her kaşığı şifa kaynağı! Sabahları yediğinizde damarlardaki tıkanıklığı açıyor, kalbi gençleştiriyor
Her kaşığı şifa kaynağı! Sabahları yediğinizde damarlardaki tıkanıklığı açıyor, kalbi gençleştiriyor
Damar sağlığını ne denli önemli olduğu, sağlık uzmanları tarafından uzun zamandır vurgu yapılan bir konu. Özellikle ilerleyen dönemlerde yaşanma riski bulunan kalp krizine dair en önemli koruyuculardan biri; damar sağlığını korumak. Bunun için ise; ilk yapmanız gereken şeylerden biri doğru beslenme sistemi geliştirmek. Uzmanlar, özellikle sabahları tüketebileceğiniz doğru bir lif kaynağının damar sağlığını iyileştirebileceğini belirtiyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:37