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Her kaşığı şifa kaynağı! Sabahları yediğinizde damarlardaki tıkanıklığı açıyor, kalbi gençleştiriyor

Damar sağlığını ne denli önemli olduğu, sağlık uzmanları tarafından uzun zamandır vurgu yapılan bir konu. Özellikle ilerleyen dönemlerde yaşanma riski bulunan kalp krizine dair en önemli koruyuculardan biri; damar sağlığını korumak. Bunun için ise; ilk yapmanız gereken şeylerden biri doğru beslenme sistemi geliştirmek. Uzmanlar, özellikle sabahları tüketebileceğiniz doğru bir lif kaynağının damar sağlığını iyileştirebileceğini belirtiyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:37
Her kaşığı şifa kaynağı! Sabahları yediğinizde damarlardaki tıkanıklığı açıyor, kalbi gençleştiriyor

Kardiyovasküler hastalıklar, kan damarlarını etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Terim, kalp krizlerini ve felçleri de kapsayarak geniş bir hastalık grubunun tanımını yapar. Her iki durum da, esas olarak kanın kalbe veya beyne akmasını önleyen bir tıkanıklıktan kaynaklanan akut olaylardır. Yeni araştırmalar, tahıl lifinin iltihabı etkili bir şekilde azaltabileceğinden, her iki durumu da önlemenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor.

Her kaşığı şifa kaynağı! Sabahları yediğinizde damarlardaki tıkanıklığı açıyor, kalbi gençleştiriyor

JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bulgulara göre, daha yüksek tahıl lifi alımı, yaşlı erişkinlerde iltihaplanma düzeylerini düşürebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Her kaşığı şifa kaynağı! Sabahları yediğinizde damarlardaki tıkanıklığı açıyor, kalbi gençleştiriyor

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Her kaşığı şifa kaynağı! Sabahları yediğinizde damarlardaki tıkanıklığı açıyor, kalbi gençleştiriyor

Profesör Shivakoti: "Bu çalışmadaki bireylerin önemli bir kısmı, özellikle en düşük çeyreklerdekiler, önerilen miktarların altında lif alımına sahiptir. Böylece, bu bireylerde diyet lifi bakımından daha yüksek gıda alımının arttırılması, potansiyel olarak sağlıklarını iyileştirebilir" açıklamasında bulundu.

Her kaşığı şifa kaynağı! Sabahları yediğinizde damarlardaki tıkanıklığı açıyor, kalbi gençleştiriyor

Ekip, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı, başlangıçta kan örnekleri veren ve gıda sıklığı anketlerini dolduran 4,123 yaşlı yetişkinden oluşan bir örneğe baktı.

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