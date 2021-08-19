Her öğününüze eklemelisiniz! Akciğer kanseri riskini önlüyor

İster salatada yiyin, ister sandviçinize ekleyin, ister sabahları yumurtalarınıza karıştırıyor olun, yapraklı yeşillikler, kalori ve yağ yüklemeden hemen hemen her yiyeceğe lezzet ve doku katmanın harika bir yoludur. Peki yeşillikler bize ne gibi bir fayda sağlıyor? İşte yeşil yapraklı sebzelerin inanılmaz faydası…

Daha da iyisi, bu lezzetli diyet besinleri, her lokmada uzun bir sağlık yararları listesine sahiptir. Bilime göre, yapraklı yeşillikleri yediğinizde tadını çıkarabileceğiniz birçok şaşırtıcı sağlık faydasını keşfedebilirsiniz. İşte yeşil yapraklı sebzelerin inanılmaz faydası…

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR Ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa ve riskinizi azaltmak istiyorsanız, yapraklı yeşillikler kalp hastalığı riskinizi azaltmanın harika bir yoludur.

European Journal of Epidemiology'de yayınlanan 2021 tarihli bir araştırmaya göre, 23 yıllık bir çalışma süresi boyunca gözlemlenen 50.000 kişilik bir çalışma popülasyonunda günde sadece bir fincan nitrat açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler yemek, kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azalttı.

TANSİYONUNUZU DÜŞÜRÜR Türkiye nüfusunun yaklaşık %40'ında tansiyon rahatsızlığı bulunuyor. Bu da kalp krizinden felce kadar her şey için riskinizi artırabilir, ancak yapraklı yeşillikleri artırmak bu sorunla baş etmenize yardımcı olabilir.