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Her öğününüze eklemelisiniz! Akciğer kanseri riskini önlüyor

İster salatada yiyin, ister sandviçinize ekleyin, ister sabahları yumurtalarınıza karıştırıyor olun, yapraklı yeşillikler, kalori ve yağ yüklemeden hemen hemen her yiyeceğe lezzet ve doku katmanın harika bir yoludur. Peki yeşillikler bize ne gibi bir fayda sağlıyor? İşte yeşil yapraklı sebzelerin inanılmaz faydası…

Giriş Tarihi: 19.08.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 14:41
Her öğününüze eklemelisiniz! Akciğer kanseri riskini önlüyor

Daha da iyisi, bu lezzetli diyet besinleri, her lokmada uzun bir sağlık yararları listesine sahiptir. Bilime göre, yapraklı yeşillikleri yediğinizde tadını çıkarabileceğiniz birçok şaşırtıcı sağlık faydasını keşfedebilirsiniz. İşte yeşil yapraklı sebzelerin inanılmaz faydası…

Her öğününüze eklemelisiniz! Akciğer kanseri riskini önlüyor

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa ve riskinizi azaltmak istiyorsanız, yapraklı yeşillikler kalp hastalığı riskinizi azaltmanın harika bir yoludur.

Her öğününüze eklemelisiniz! Akciğer kanseri riskini önlüyor

European Journal of Epidemiology'de yayınlanan 2021 tarihli bir araştırmaya göre, 23 yıllık bir çalışma süresi boyunca gözlemlenen 50.000 kişilik bir çalışma popülasyonunda günde sadece bir fincan nitrat açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler yemek, kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azalttı.

Her öğününüze eklemelisiniz! Akciğer kanseri riskini önlüyor

TANSİYONUNUZU DÜŞÜRÜR

Türkiye nüfusunun yaklaşık %40'ında tansiyon rahatsızlığı bulunuyor. Bu da kalp krizinden felce kadar her şey için riskinizi artırabilir, ancak yapraklı yeşillikleri artırmak bu sorunla baş etmenize yardımcı olabilir.

Her öğününüze eklemelisiniz! Akciğer kanseri riskini önlüyor

Aynı Avrupa Epidemiyoloji Dergisi çalışmasında, araştırmacılar ayrıca, nitrat açısından zengin yapraklı yeşillikleri en yüksek miktarda tüketen çalışma deneklerinin, bu tür sebzelerden daha az yiyenlere göre önemli ölçüde daha düşük sistolik kan basıncına sahip olduğunu bulmuşlardır.

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